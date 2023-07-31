想進清潔隊先付50萬！前新豐鄉長許秋澤涉弊案　一審判刑7年

▲新竹縣前新豐鄉長許秋澤。（圖／翻攝自新豐鄉公所）

文／中央社

國民黨前新豐鄉長許秋澤聘用清潔隊員涉收賄，及採購醫療用口罩涉圖利等，新竹地方法院依犯貪污治罪與圖利罪判處許秋澤有期徒刑7年、褫奪公權4年，沒收犯罪所得。可上訴。

檢方日前起訴資料指出，在2019至2020間，有2名鄉民透過介紹，向許秋澤探詢進入新豐鄉公所成為清潔隊員的價碼，許秋澤開出新台幣50萬元為對價。

檢方表示，而2名鄉民後續分別在宮廟及住處，交付賄款50萬元給許秋澤，隨後2名鄉民親人獲錄取。

檢方指出，許秋澤為連任新豐鄉長，當時適逢疫情升溫，因此以新豐鄉公所經費採購醫療口罩給鄉民使用，採購4萬4000盒醫療口罩，經費共約880萬元。

檢方表示，而與公所有小額採購合作關係的廠商得知口罩採購案後，向許秋澤表明有意願投標，因有熟識，許秋澤指示公所人員「盡量給施做、分數可以打高一點」等語，採評選方式決定得標廠商，藉以操控內聘委員在評選階段給予高分，讓此廠商成為唯一得分及格者而得標者，公所並依約給付價款879萬9900元。

新竹地方法院指出，許秋澤犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，又共同犯對主管事務圖利罪，應執行有期徒刑7年，褫奪公權4年，同時沒收犯罪所得100萬元。全案可上訴。