獨／控炎亞綸性侵偷拍私密片　網紅耀樂「一身白」現身地檢署

▲抖音百萬網紅「耀樂」控訴自己在16歲那年被藝人炎亞綸拍下性愛影片，檢方積極偵辦中，耀樂今（31日）也低調赴地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

抖音網紅邱耀樂上月開記者會指控，16歲那年在違反意願下與藝人炎亞綸發生性行為，更被以手機拍攝私密行為，甚至被散佈到網路上，導致身心受創，士檢主動指揮偵辦，炎亞綸被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》50萬交保限制出境、海。今（31日）耀樂以全白穿搭在律師陪同下，現身士林地檢署。

上月20日「耀樂」發文，痛揭16歲被炎亞綸硬上甚至被偷拍性愛過程，2018年私密影片更慘遭外流，導致造成陰影因此休學，隨後炎亞綸發文道歉，並透露雙方一直都斷斷續續地聯絡；隔日耀樂開記者會，炎亞綸更無預警出現，除滿臉淚痕鞠躬道歉，也向在場媒體強調「絕對沒有偷拍」。

爆料曝光後，士林地檢署主動分案，本月3日指揮警方傳喚炎亞綸到案，更兵分多路搜索炎的住居所、工作室，查扣其電腦等，複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。

▲炎亞綸本月3日赴士林地檢署接受複訊。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者會結束後，耀樂最後一次發表公開言論是：「家裡沒有任何人接受媒體採訪」，疑為反駁周刊報導，後來又表示：「今天已到案配合調查，一切靜待司法調查」。

事過1個多月，耀樂社群動態均未更新，今（31日）《東森新媒體ETtoday》獨家拍攝到，耀樂穿著白上衣、白長褲、白布鞋及頭戴黑色鴨舌帽，悄悄現身士林地檢署，疑為釐清案情，被傳喚到庭說明，一旁也僅有律師陪同，預計全案將有新進展。