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名間鄉竹圍社區長者健康促進站揭牌　量身打造預防失能的24堂課

▲名間鄉「竹圍社區長者健康促進站」日前揭牌啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲名間鄉「竹圍社區長者健康促進站」日前揭牌啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣即將邁入超高齡社會，因應國內人口快速老化，失能、失智人口也隨之增加，衛福部國民健康署結合中央與地方社區單位力量，在全國22縣市268個社區單位推動「長者健康促進站」，3年內（106至109年）共服務6萬7千位長者；竹山秀傳醫院在今年新增名間鄉｢竹圍社區長者健康促進站｣服務，宣示照顧社區長者的用心。

該服務站於7月28日進行揭牌，竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，如果長者身心功能衰退至失能階段，就需依賴家庭成員或主要照顧者的照顧，根據衛福部統計，109年國人健康餘命與平均餘命差距約8年，亦即平均需仰賴照顧時間為8年；「長者健康促進站」將發揮社區力量，延緩失智、預防失能，邀社區近30位長者一起動起來，並結合C級巷弄長照站的活動，注意飲食營養，讓身體更健康、更有力量。

▲名間鄉「竹圍社區長者健康促進站」日前揭牌啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

在「竹圍社區長者健康促進站」的24堂課中，規劃每週2次、每次2小時，課程，包括體適能及認知功能2大面向：在體適能層面，以提升長者肌耐力、心肺耐力、柔軟度及平衡敏捷能力為目標，內容包含伸展運動、有氧訓練、平衡敏捷運動及肌力強化運動等；認知活動則以提升長者認知功能刺激為目標，訓練內容包含注意力、觀察力、邏輯推理、策略思考、抽象聯想、記憶能力、決策判斷、顏色及物體辨識能力等，亦透過社區各類據點與資源，提供居民整合性的照護，減少、降低、預防長者因衰弱而導致行動力障礙、平衡問題、活動力下降、跌倒受傷、記憶力障礙等狀況，讓長者能生活自理、過健康的生活。

▲名間鄉「竹圍社區長者健康促進站」日前揭牌啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

南投縣衛生局長陳南松表示，竹山秀傳醫院已承作竹山鎮和興社區、鹿谷鄉秀峰社區、草屯鎮土城社區、信義鄉久美文健站、名間鄉竹圍社區等5個社區的長者健康促進站，讓醫院人員運用專業識能及戶外活動設計，促進社區長輩生活功能，並對衰弱及輕度長輩提供早期介入服務、轉介醫療方案，達到長照2.0延緩失智、積極預防照顧的目標。

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