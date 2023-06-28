名間鄉65+老人比例逾20%　濁水高齡友善健身俱樂部鼓勵練肌力

▲竹山秀傳醫院｢濁水高齡友善健身俱樂部｣27日於濁水社區揭牌啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）



記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院｢濁水高齡友善健身俱樂部｣於27日揭牌啟用，引進專業復健團隊和訓練儀器，，提供優質運動服務，藉此鼓勵社區長輩規律運動、預防肌少與衰弱。

｢濁水高齡友善健身俱樂部｣揭牌與啟用儀式昨天在名間鄉濁水社區舉行，引進國家考試合格之｢師級｣復健團隊，搭配6台符合動力系統歐規CE/CE醫療認證的上、下肢等速肌力訓練儀器，及1台垂直律動儀等環狀運動系統。

竹山秀傳醫院指出，根據內政部統計，截至111年9月底，南投縣65歲以上老年人口約為9萬5718人（占全縣總人口19.94%）、老化程度居全國第3名，其中名間鄉65歲以上者更高達7569人（占全鄉總人口21.1%），已進入超高齡社會；而近年來肌少症和衰弱症都被認為是老年病症候群的表現，且都和肌肉骨骼系統的老化相關、卻在生理上並無特別不適，造成許多長者輕忽日常生活功能的衰退，也是長者失能的主因之一。

竹秀院長莊碧焜介紹，等速肌力訓練方式，是讓長輩藉由運動過程機器的速度維持固定，又依訓練者的出力變化阻力，每個循環約做10至15分鐘，就能讓長輩有效提升肌肉力量，不必擔心運動費力或受傷，使用上更加安全，而訓練時若再加上全身律動儀，可以刺激神經─肌肉活化與連結，增進運動效率。

莊碧焜也說，濁水社區於101年起即與竹山秀傳設立遠距照護據點，建置生理量測設備為長輩量測血壓、血糖，目前約有近20位65歲以上民眾參與活動，未來也將利用長輩者至關懷據點時安排課程，提升參與意願、一舉多得，期待長輩骨骼肌肉更有力、走路更穩健、活動更靈活。