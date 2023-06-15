竹山秀傳一年一度爬樓梯健身　90歲阿嬤爬上10樓完賽

▲竹山秀傳醫院日前舉辦一年一度的「幸福階梯~到陣顧健康」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院一年一度的爬樓梯健身活動日前登場，院方指出，適逢秀傳醫療體系50周年慶，現場邀請20多位在地社區阿嬤、全院同仁及鄰近社區民眾一起登高，為自己的健康而走。

「竹秀幸福階梯~到陣顧健康」活動13日在竹山秀傳醫院舉行，山崇社區的阿嬤們先跟著指導老師、配合體系院歌的旋律跳起健康操，場面熱鬧有趣；竹山鎮長陳東睦也出席和阿嬤們一起挑戰每一個關卡，在預防失智的關卡認真疊杯，也和最高齡為90歲的阿嬤一起抵達10樓。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，爬樓梯是無需花錢又能節省能源、好處多多的優質運動，有研究結果顯示比走路或慢跑，爬樓梯需要啟動更多不同肌群的肌肉，在醫生眼中算是一種高效率、低衝擊的有氧運動，對心肺功能有所助益；該院舉辦幸福階梯活動已有10多年，希望每年都讓民眾體會健康的重要，因為腿腳有力，人就健康。

莊碧焜提醒，爬樓梯速度不能快，要依照個人的心肺耐力調整速度，進行能夠承擔的運動量，同時保持愉快心情才最重要；今年在特定層樓也設有失智宣導、健康促進、癌症篩檢及成人健檢的宣導攤位，讓單純的爬樓梯也增加遊戲過關的元素，添加登階趣味性。

竹山秀傳醫院指出，今年6月開始也在信義久美（文健站）、草屯土城、名間竹圍、竹山和興、鹿谷秀峰等5個社區開辦「長者健康促進站」，規劃不同的運動課程給社區長輩參加，包括有氧訓練、肌力訓練、拉彈力帶增加手臂力量等體適能活動、透過打棒球的動作來訓練平衡、還有「慢動作隊打乒乓球」來平衡敏捷度，呼籲晚輩多陪長者做運動、顧健康。