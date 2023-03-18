周周駐診守護山友...玉山醫療隊邁入第20年　每月首周擬增1日

▲玉山醫療隊成立至今已邁入第20年。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院與玉山國家公園管理處協力成立「全國最高醫療站」玉山醫療隊，今年邁入第20年，並將每周一天（周六）在排雲山莊的駐診，自3月起增加為每月2天（周六及周日）；院方表示，未來若醫事人力充足，將進一步與玉管處洽商增加每梯4日駐診次數，提供山友醫療服務，讓登山更有保障。

玉山醫療隊醫療站自93年在玉山排雲山莊成立，根據106至111年統計資料，參與玉山醫療支援人數為醫師306人次、護理人員328人次、其他助理人員435人次，共計1069人次，其中竹山秀傳醫院的醫護參與超過3成、秀傳醫療體系4個院區支援人力約4成、其他醫療參與人力也近3成，接受醫療服務的山友超過3000人次。

▲▼玉山醫療隊以PAC（攜帶型加壓艙）救治一名懷疑有較嚴重高山症的患者。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹秀院長暨玉山醫療隊長莊碧焜表示，今年年初曾出動PAC（攜帶型加壓艙）救治一名懷疑有較嚴重高山症的患者，結合這些過往經驗及未來展望，高山醫療有其必要性。

莊碧焜指出，未來因應排雲診次增加與高山醫療的需求，也期待能逐步更新強化必要設施，募集資源購置2具PAC與高壓製氧機等，同時也會舉辦「高山醫療研討會」邀請醫療、消防及學會等多方專家，包含PAC實際操作訓練，提升人員的醫療與救護專業。