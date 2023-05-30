　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹山秀傳微創中心揭牌啟用　砸千萬引進超跑級微創影像系統

▲竹山秀傳醫院微創中心揭牌，引進「高級跑車」級別的微創影像系統。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲竹山秀傳醫院微創中心揭牌，引進「高級跑車」級別的微創影像系統。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳微創中心今天揭牌啟用，院方重資引進目前南投唯一且最先進的微創手術設備，可使用4K高畫質和ICG影像輔助螢光導引手術，不但能讓醫事人員看得更清楚，也讓在地區醫院也能擁有媲美醫學中心等級的微創影像系統。

竹山秀傳微創中心於上午進行揭牌啟用典禮，院長莊碧焜表示，醫院最新引進的3套微創手術設備，號稱是「手術室法拉利、保時捷等級」的微創影像系統中，有4K/NIR/ICG影像用於螢光導引手術，可繪製出腫瘤內部和周圍的關鍵動脈，尤其在辨識轉移淋巴結及膽道影像，為病人大大提升成功切除腫瘤，提高手術的準確性和效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竹山秀傳醫院微創中心揭牌，引進「高級跑車」級別的微創影像系統。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院方指出，微創手術是現今外科醫療發展趨勢，許多手術都利用內視鏡進行，縮小一般的手術破壞範圍，更精準地處理體內組織或器官；但身體複雜的結構、隱蔽的動脈和狹窄的間距，有時也在腫瘤切除及清除過程中增加手術困難度與風險，若能有清晰畫面，更能準確執行手術。

▲竹山秀傳醫院微創中心揭牌，引進「高級跑車」級別的微創影像系統。（圖／竹山秀傳醫院提供）

該院外科主任蘇啟成也介紹，這套全新整合性手術室的設備，有2個懸臂式的電視螢幕，還有要價近千萬的影像系統，搭配4K高畫質、LED燈光、NIR近紅外線攝像機、ICG顯影，包括膽囊手術、膽管手術、肝臟、胰臟、甚至輸尿管等微創手術都可使用：例如在肝臟手術中，透過螢光色顯影，肝臟腫瘤呈現更清楚，幫助醫師確定清除得更乾淨，膽道顯影更清楚，就能避免手術時傷到膽道，胰臟手術時讓周邊的血管顯示更清楚，就能避免傷到重要血管。

竹山秀傳醫院說明，微創中心成立後，透過更精準、高畫質的設備，幫助醫師做出關鍵性的決定，讓手術減少錯誤和潛在風險，提高安全性，最重要的是讓南投鄉親也擁有世界一流的醫療設備及服務，免去長途奔波到醫學中心的辛苦。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃仁勳脫下「最愛皮衣」！　竟拿給他穿
快訊／買飲料給摸奶進警局！　E奶網紅喊露點「沒什麼」
快訊／員工舞弊　金管會重罰銀行2000萬
快訊／差1萬多票敗選！　蘇清泉提當選無效之訴遭駁回
快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生
獨／李坤城病榻和解金曲歌王！　兒爆恐怖內幕
快訊／新北19歲男遭撞飛！　宣告不治
快訊／雨勢升級雨區又更大！　4縣市「豪大雨特報」
金髮女峇里島玩嗨「露下體」　當地人怒炸：不需要垃圾遊客

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／瑪娃暴風圈威脅範圍擴大　氣象局最新說明

傳藝中心祭破百青年席位！布袋戲結合光雕投影　2023夏日生活週演出

竹山秀傳微創中心揭牌啟用　砸千萬引進超跑級微創影像系統

高端、國光2家腸病毒71型疫苗「先不納公費」　專家會議2大結論曝

腸病毒持續高原期「社區多型別流行中」　是否反轉還要觀察一、兩周

快訊／雨勢升級雨區又更大！4縣市「豪大雨特報」防颱風＋對流雨彈

快儲水！高雄9400戶...5／31起停水23hrs　受影響3地區曝光

防斷料危機！台鐵維修物料國產化破45%　「鋼軌裂縫快篩」環島上路

陳明通涉學倫案申請退休惹議　教長：尚未收到台大審議結果

洗衣服也能解憂！心理師首部小說「時光洗衣舖」用故事療癒人心

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

LIVE／瑪娃暴風圈威脅範圍擴大　氣象局最新說明

傳藝中心祭破百青年席位！布袋戲結合光雕投影　2023夏日生活週演出

竹山秀傳微創中心揭牌啟用　砸千萬引進超跑級微創影像系統

高端、國光2家腸病毒71型疫苗「先不納公費」　專家會議2大結論曝

腸病毒持續高原期「社區多型別流行中」　是否反轉還要觀察一、兩周

快訊／雨勢升級雨區又更大！4縣市「豪大雨特報」防颱風＋對流雨彈

快儲水！高雄9400戶...5／31起停水23hrs　受影響3地區曝光

防斷料危機！台鐵維修物料國產化破45%　「鋼軌裂縫快篩」環島上路

陳明通涉學倫案申請退休惹議　教長：尚未收到台大審議結果

洗衣服也能解憂！心理師首部小說「時光洗衣舖」用故事療癒人心

1次3000元！火辣D奶泰妹讓老司機瘋狂　自曝「1天接客12小時」

黃仁勳親臨雲達攤位人氣爆棚　「最愛皮衣」竟脫下給他穿

林輝瑝自爆性冷感！　「苦等3年無果」悲慘戀愛史曝光

空屋環境變乾淨還停機車　正妹警覺得可疑...果然逮到通緝犯！

楊梅警分局草湳派出所原地重建啟用　張善政：可提升洽公環境

台郡搭上AI熱潮商機　專注解決傳輸問題

脫衣舞男「挺長槍」上街！下秒慘被警制伏上銬　結局糗了

LIVE／瑪娃暴風圈威脅範圍擴大　氣象局最新說明

白葡萄霜淇淋「免費兌換」！ 把握加碼機會爽吃一波

鬆口氣！水利署：竹苗轉藍燈　南部減壓供水縮短2小時

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

雨區又更大！4縣市豪大雨特報

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

暴風圈威脅範圍增！雨區增今晚下更猛

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

7-11「經典冰品」回歸　業者證實

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

更多熱門

相關新聞

竹山秀傳醫院舉辦陳綢阿嬤公益繪本特展

竹山秀傳醫院舉辦陳綢阿嬤公益繪本特展

南投埔里地區在地慈善家、教育家陳綢阿嬤去年辭世，財團法人良顯堂社會福利基金會以《神奇阿嬤與她的Why小孩》為題，將阿嬤的故事繪成繪本，並在竹山秀傳醫院展出。

玉山醫療隊周周駐診守護山友20年不歇

玉山醫療隊周周駐診守護山友20年不歇

228連假景點人氣旺　竹山警宣導反詐騙

228連假景點人氣旺　竹山警宣導反詐騙

挺防疫英雄　竹秀醫院端發1.5個月年終

挺防疫英雄　竹秀醫院端發1.5個月年終

老婦服抗凝血劑引腸壁血腫　竹秀治癒登國際期刊

老婦服抗凝血劑引腸壁血腫　竹秀治癒登國際期刊

關鍵字：

竹山秀傳醫院微創中心微創影像系統

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面