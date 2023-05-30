竹山秀傳微創中心揭牌啟用　砸千萬引進超跑級微創影像系統

▲竹山秀傳醫院微創中心揭牌，引進「高級跑車」級別的微創影像系統。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳微創中心今天揭牌啟用，院方重資引進目前南投唯一且最先進的微創手術設備，可使用4K高畫質和ICG影像輔助螢光導引手術，不但能讓醫事人員看得更清楚，也讓在地區醫院也能擁有媲美醫學中心等級的微創影像系統。

竹山秀傳微創中心於上午進行揭牌啟用典禮，院長莊碧焜表示，醫院最新引進的3套微創手術設備，號稱是「手術室法拉利、保時捷等級」的微創影像系統中，有4K/NIR/ICG影像用於螢光導引手術，可繪製出腫瘤內部和周圍的關鍵動脈，尤其在辨識轉移淋巴結及膽道影像，為病人大大提升成功切除腫瘤，提高手術的準確性和效率。

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院方指出，微創手術是現今外科醫療發展趨勢，許多手術都利用內視鏡進行，縮小一般的手術破壞範圍，更精準地處理體內組織或器官；但身體複雜的結構、隱蔽的動脈和狹窄的間距，有時也在腫瘤切除及清除過程中增加手術困難度與風險，若能有清晰畫面，更能準確執行手術。

該院外科主任蘇啟成也介紹，這套全新整合性手術室的設備，有2個懸臂式的電視螢幕，還有要價近千萬的影像系統，搭配4K高畫質、LED燈光、NIR近紅外線攝像機、ICG顯影，包括膽囊手術、膽管手術、肝臟、胰臟、甚至輸尿管等微創手術都可使用：例如在肝臟手術中，透過螢光色顯影，肝臟腫瘤呈現更清楚，幫助醫師確定清除得更乾淨，膽道顯影更清楚，就能避免手術時傷到膽道，胰臟手術時讓周邊的血管顯示更清楚，就能避免傷到重要血管。

竹山秀傳醫院說明，微創中心成立後，透過更精準、高畫質的設備，幫助醫師做出關鍵性的決定，讓手術減少錯誤和潛在風險，提高安全性，最重要的是讓南投鄉親也擁有世界一流的醫療設備及服務，免去長途奔波到醫學中心的辛苦。