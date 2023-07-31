卡努直奔沖繩！旅客「擠爆那霸機場」排隊改航班　6.5萬人受影響

記者王佩翊／編譯

卡努颱風目前抵達日本沖繩縣南大東島南邊海域，並持續以時速15公里的速度往北北西前進，預計8月1日至2日將抵達沖繩附近並帶來大量風雨。各家航空公司已陸續取消8月1日飛往或抵達那霸的航班。受此影響，那霸機場7月31日擠滿大量人潮，就是為了要更改航班，甚至有人排隊排了3個多小時。

根據《琉球新報》報導，卡努颱風正在持續往沖繩逼近，受到颱風影響，那霸機場自7月31日下午起已陸續有航班延誤、取消，大部分的航空公司也公告取消8月1日自那霸機場起降的班機。因此大批旅客31日紛紛到那霸機場的航空公司櫃台，希望能將航班改簽至7月31日或是延後至8月2日。

一名來自兵庫縣的70歲女性和家人一起到訪沖繩，原本預定要搭乘7月31日下午的航班返家，怎知預定的航班卻因為颱風，在30日就通知取消，嚇得她31日上午7時就連忙來到那霸機場排隊，但最後排了3個多小時都還沒輪到她。

另一名來自京都府的23歲女性和同事一同來旅遊，原本要搭乘8月1日飛往伊丹機場的航班，也是因為提前收到取消通知，31日上午立刻跑來機場排隊等待修改航班。她無奈表示，「我2日就要開始上班，所以1日以前一定要回去，現在滿腦子都是工作的事。」

根據統計，除了臨時航班外，那霸機場31日下午的出發、降落航班幾乎全部取消。另一方面，台灣虎航、星宇航空、中華航空、長榮航空也宣布取消1日桃園-沖繩來回航班。