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加州洪堡郡教育參訪團嘉義市　體驗颱風天「很特別」

▲▼ 嘉市歡迎加州洪堡郡25名教育參訪團深度交流 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市歡迎加州洪堡郡25名教育參訪團深度交流 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

七月最後一周拜訪台灣與嘉義市的不只是杜蘇芮颱風，還有籌備長達半年、來自美國加州洪堡郡(Humboldt County )的教育廳參訪團，27日上午先行16人抵達王子大飯店，等待第二批人員匯合後將在嘉義市停留七天六夜的行程，大部份的人表示第一次體驗颱風天氣，覺得相當特別。

▲▼ 嘉市歡迎加州洪堡郡25名教育參訪團深度交流 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市於111年8月8日與加州洪堡郡教育廳簽訂教育合作備忘錄，展示接下來兩個城市在教育交流與合作的決心，黃敏惠市長表示: 希望能藉由一開始的線上交流、教師共備開始，逐步發展深姐妹校合作計畫，讓在太平洋兩端的嘉義市與洪堡郡學子，連接彼此並擴展國際視野與涵養多元文化素養，符合今年年初，在中正大學教育所鄭勝耀所長與洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart共同媒合、嘉義市政府全力支持與嘉義市模擬聯合國協助的協助下，促成此次相當難得的「產、官、學」通力合作實體教育交流!

▲▼ 嘉市歡迎加州洪堡郡25名教育參訪團深度交流 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市英語教學資源中心負責此次交流活動的行程規畫與聯繫，中正大學、模擬聯合國、精忠國小與志航國小等單位共同協助參與執行。7月28日(五)晚間由模聯李錫津理事長、黃彥富副理事長率領全體成員，設宴阿里山宴會廳為外賓接風，黃市長致贈代表嘉義市名產與棒球原鄉精神的布偶，Colby Smart贈送黃市長紀念棉T與當地原住民手工製作的精美項鍊，他表示:特別感謝嘉義市友善的接待，一切都非常「美好」! 並展示他學會的中文成語，獲得滿堂喝采，Hoopa高中Maggie Peters在宴會開始前帶領大家清唱原住民歌謠讚美這一天，讓晚會更顯文化交流意涵。

▲▼ 嘉市歡迎加州洪堡郡25名教育參訪團深度交流 。（圖／嘉義市政府提供）

在交通處、美術館、模擬聯合國協會的協助合作下，28日所有外賓搭乘嘉義市的幸福巴士---電動公車在嘉義市深度體驗: 嘉義公園的森林之美、市民休閒景像、孔廟巡禮; 舊監獄旁的福樟良木手木嘉義市特色筆記本與建築探訪; 模擬聯合國協會工作坊與高中國中學員分組交流對談; 美術館裡「在此與你相遇」特展與建築的導覽…雖然傍晚突如其來的驟雨，絲毫不減加州教師們對嘉義市深入了解的熱情。

▲▼ 嘉市歡迎加州洪堡郡25名教育參訪團深度交流 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長表示: 目前嘉義市與加州洪堡郡合作姐妹校計畫的學校計三校: 志航國小、精忠國小與嘉義高中，也希望透過此次難得的機會，讓嘉義市更多的學校能與洪堡郡產生聯結，為學校創造機會。7月31日起，中正大學與嘉義市政府合作的「2023台美姐妹校.教師共備交流工作坊~從嘉市出發」，將在精忠國小與志航國小以SDGs議題盛大展開，除了來自全台各地15校與加州合作的姐妹校台灣教師、加州25位教育參訪團、與來自國教署、AIT、傅爾布萊特的重要代表與會，更歡迎來自嘉義市國中小教育人員共襄盛舉，在最後一天的閉幕式也邀請來自嘉義市國中小學生報名迷你夏令營，把握機會與中美教師互動交流呢!

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