　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國新住民學習中心業務交流暨工作坊　終身教育經驗交流

▲▼ 教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊 。（圖／嘉義市政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊在嘉義市舉行，嘉義市長黃敏惠及教育部終身教育司長李毓娟也親自到場勉勵來自全國地方政府及所屬新住民學習中心同仁，期待透過本次工作坊將新住民終身教育相關議題討論與經驗交流，能夠帶給同仁滿滿的收穫，並為新住民教育推廣工作激盪出新的思維，以更加深化新住民教育活動的內涵。

▲▼ 教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠首先感謝教育部李毓娟司長率領團隊參與本次交流工作坊，同時也感謝市府團隊和學校為此活動精心規劃。嘉義市以宣信國小作為新住民學習中心，近年來在新住民教育推廣不遺餘力，而市府更是積極整合跨局處合作，融合民政、社政等單位的力量，共同推動新住民教育，並秉持打造友善教育環境的理念，確保每一位學習者都能獲得平等的學習機會。期待透過這次的交流，能為大家帶來豐碩的成果，並促進新住民教育在嘉義市的持續進步與發展。

黃敏惠市長指出，新住民教育是當前社會中一個重要的議題，各地教育單位必須共同面對並思考如何更好地融合新住民族群，提供適切且有意義的學習機會。這不僅是一項挑戰，更是一個機會，透過彼此的交流與合作，我們能夠相互啟發，共同探索最有效的教育方式，使新住民能夠更順利融入社會。新住民住在台灣這片土地，就是一家人。嘉義市重視每一位嘉義市民，嘉義市26萬多人口中，新住民為5,275人，比例大約2%。為妥善照顧新住民，嘉義市設置新住民事務委員會，由新住民業務相關局處及民間團體、專家學者組成，每半年召開一次會議，橫向溝通並整合資源提供新住民及其子女服務，並每年辦理盛大熱鬧的多元文化移民節活動，吸引許多新住民及市民來共襄盛舉。希望新住民在這片嘉義的土地上生根，並認同這片土地，感受家的意義。

▲▼ 教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊 。（圖／嘉義市政府提供）

教育部終身教育司長李毓娟對嘉義市政府舉辦本次全國新住民學習中心業務交流暨工作坊表示感謝。為這樣的交流活動提供了一個寶貴的機會，讓來自全國各地的新住民中心和教育局處的夥伴們聚集在一起，共同討論有關新住民相關業務的重要議題。透過這樣的交流平台，不僅可以分享各地不同的經驗和做法，更能夠深化彼此的合作與理解。

▲▼ 教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市教育處林立生處長表示，2023年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市已連續二年獲評五星城市，其中教育面向勇奪本島第一。在新住民教育方面，市府與教育部共同推動〈新住民教育揚才計畫〉，照顧新住民子女發揮其優勢適性揚才，協助新住民適應在台生活、發展潛能並族群共融。今日參與工作坊的夥伴都是在新住民教育及輔導深耕的教育工作者，期望透過一連串的課程帶給與會人員不同的火花並提供新的思維。

工作坊邀請嘉義市新住民家庭服務中心通譯員陳竹莉女士分享其在嘉義生活的心路歷程，離鄉背井的竹莉在嘉義這片土地尋找生命的出口，從新住民識字班一路學習，成為專業的通譯員並在學校推廣母語教育，更在107年代表嘉義市獲全國優秀青年表揚，其為生命努力生活不放棄的堅持，讓在場的新住民教育工作者感動不已。此外，宣信國小輔導主任王文志，也分享其自97年起承辦新住民學習中心業務至今，一路上篳路藍縷，15年來在新住民及其子女教育的領域裡耕耘並付出心力，今年更榮獲本市112年家庭教育績優工作人員殊榮。

ET快訊
可能發海警！卡努「髮夾彎」變慢　暴風圈侵台機率提高
快訊／謝典林退國民黨　 姊姊謝衣鳳回應了
日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝
「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨將
政變！法國大使館被砸　放火燒大門
R6騎士魂斷麗寶賽道！「無法回正」自撞亡　車友湧入道別
快訊／國1南下「8車撞成一團」！　回堵2公里
朱海君神隱37天登台演唱　復出時間曝
以為生父拋妻棄女！女長大尋親心碎：被媽騙了20年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

改良式獵具奏效　林管處影像首見證黑熊

重視行人路權及路口安全重視　嘉義市監理站舉辦路口停讓宣導

關子嶺警光山莊重新啟用　黃偉哲：台南觀光溫泉景點再添新魅力

監警聯合稽查追繳註銷號牌　嘉義區半年收繳314付註銷號牌

嘉義市蘭潭國小率先全國　試辦數位平台整合分析合作計畫

全國新住民學習中心業務交流暨工作坊　終身教育經驗交流

嘉義縣首支銀髮街舞團成軍　團員加總破1600歲

馬拉松跑友不菸不嚼檳榔竟罹肺腺癌　定期篩檢提早發現症狀

番路鄉農會強化員工保密認知和行銷概念　開拓農產品市場新藍海

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

改良式獵具奏效　林管處影像首見證黑熊

重視行人路權及路口安全重視　嘉義市監理站舉辦路口停讓宣導

關子嶺警光山莊重新啟用　黃偉哲：台南觀光溫泉景點再添新魅力

監警聯合稽查追繳註銷號牌　嘉義區半年收繳314付註銷號牌

嘉義市蘭潭國小率先全國　試辦數位平台整合分析合作計畫

全國新住民學習中心業務交流暨工作坊　終身教育經驗交流

嘉義縣首支銀髮街舞團成軍　團員加總破1600歲

馬拉松跑友不菸不嚼檳榔竟罹肺腺癌　定期篩檢提早發現症狀

番路鄉農會強化員工保密認知和行銷概念　開拓農產品市場新藍海

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

板橋人夏夜散步新去處！「津渡橋」增5百盞燈飾　漸層發光超浪漫

Suzuki「第1款全新電動休旅」內裝首曝！超大液晶螢幕很吸睛

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

民意調查如何避免避免瞎子摸象窘境

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

中颱「卡努」逼近！虎航8／1桃園－沖繩航班取消、星宇異動出爐

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

地方熱門新聞

嘉義縣國中小校長佈達交接

三重44位模範父親獲獎…97歲最高齡

暑期兒童藝文戲劇演出　新北開演

新住民申請移民署築夢計畫　創業圓夢

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

南投119曾單日47%來電屬無故撥打

新北「瘋草里大咬運動會」8／5登場

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

不菸不嚼檳榔　資深馬拉松跑友竟罹肺腺癌

調整作息生活習慣　有效延緩失智退化

台南永續獎獲六都第一！

更多熱門

相關新聞

嘉義大林「免廢市集」　700件成功領取

嘉義大林「免廢市集」　700件成功領取

嘉義縣環保局29日結合大林好團隊，在大林運動公園舉辦免廢市集，佳評如潮，吸引近千人響應參加；環保局長張輝川表示，今年度環保局與大林好團隊策劃免廢市集，有25攤由民眾自由擺放的免廢攤位，近1000件免廢好物，有700件物品成功被民眾領取，顯示大家對免廢市集的喜愛，也能推廣愛物惜物的觀念。

加州洪堡郡教育參訪團嘉義市　難忘颱風經驗

加州洪堡郡教育參訪團嘉義市　難忘颱風經驗

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

嘉義市獲5座C肝炎篩檢績優獎

嘉義市獲5座C肝炎篩檢績優獎

嘉義市獲國中小學科展團體獎第二名

嘉義市獲國中小學科展團體獎第二名

關鍵字：

嘉義市新住民

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面