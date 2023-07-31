全國新住民學習中心業務交流暨工作坊　終身教育經驗交流

▲▼ 教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



教育部112年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊在嘉義市舉行，嘉義市長黃敏惠及教育部終身教育司長李毓娟也親自到場勉勵來自全國地方政府及所屬新住民學習中心同仁，期待透過本次工作坊將新住民終身教育相關議題討論與經驗交流，能夠帶給同仁滿滿的收穫，並為新住民教育推廣工作激盪出新的思維，以更加深化新住民教育活動的內涵。





市長黃敏惠首先感謝教育部李毓娟司長率領團隊參與本次交流工作坊，同時也感謝市府團隊和學校為此活動精心規劃。嘉義市以宣信國小作為新住民學習中心，近年來在新住民教育推廣不遺餘力，而市府更是積極整合跨局處合作，融合民政、社政等單位的力量，共同推動新住民教育，並秉持打造友善教育環境的理念，確保每一位學習者都能獲得平等的學習機會。期待透過這次的交流，能為大家帶來豐碩的成果，並促進新住民教育在嘉義市的持續進步與發展。

黃敏惠市長指出，新住民教育是當前社會中一個重要的議題，各地教育單位必須共同面對並思考如何更好地融合新住民族群，提供適切且有意義的學習機會。這不僅是一項挑戰，更是一個機會，透過彼此的交流與合作，我們能夠相互啟發，共同探索最有效的教育方式，使新住民能夠更順利融入社會。新住民住在台灣這片土地，就是一家人。嘉義市重視每一位嘉義市民，嘉義市26萬多人口中，新住民為5,275人，比例大約2%。為妥善照顧新住民，嘉義市設置新住民事務委員會，由新住民業務相關局處及民間團體、專家學者組成，每半年召開一次會議，橫向溝通並整合資源提供新住民及其子女服務，並每年辦理盛大熱鬧的多元文化移民節活動，吸引許多新住民及市民來共襄盛舉。希望新住民在這片嘉義的土地上生根，並認同這片土地，感受家的意義。

教育部終身教育司長李毓娟對嘉義市政府舉辦本次全國新住民學習中心業務交流暨工作坊表示感謝。為這樣的交流活動提供了一個寶貴的機會，讓來自全國各地的新住民中心和教育局處的夥伴們聚集在一起，共同討論有關新住民相關業務的重要議題。透過這樣的交流平台，不僅可以分享各地不同的經驗和做法，更能夠深化彼此的合作與理解。





嘉義市教育處林立生處長表示，2023年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市已連續二年獲評五星城市，其中教育面向勇奪本島第一。在新住民教育方面，市府與教育部共同推動〈新住民教育揚才計畫〉，照顧新住民子女發揮其優勢適性揚才，協助新住民適應在台生活、發展潛能並族群共融。今日參與工作坊的夥伴都是在新住民教育及輔導深耕的教育工作者，期望透過一連串的課程帶給與會人員不同的火花並提供新的思維。



工作坊邀請嘉義市新住民家庭服務中心通譯員陳竹莉女士分享其在嘉義生活的心路歷程，離鄉背井的竹莉在嘉義這片土地尋找生命的出口，從新住民識字班一路學習，成為專業的通譯員並在學校推廣母語教育，更在107年代表嘉義市獲全國優秀青年表揚，其為生命努力生活不放棄的堅持，讓在場的新住民教育工作者感動不已。此外，宣信國小輔導主任王文志，也分享其自97年起承辦新住民學習中心業務至今，一路上篳路藍縷，15年來在新住民及其子女教育的領域裡耕耘並付出心力，今年更榮獲本市112年家庭教育績優工作人員殊榮。