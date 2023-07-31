不用爬樓梯了！北捷丹鳳站雙向電扶梯今啟用　提供更貼心搭乘環境

▲台北捷運新蘆線丹鳳站1號出入口。（圖／台北市捷運工程局提供）

記者江采蓁／台北報導

台北捷運新蘆線丹鳳站1號出入口將原單向電扶梯增設為雙向電扶梯，自7月31日起重新啟用，讓民眾使用起來更方便友善。為提供更高品質與貼心的搭乘環境，加上因應高齡化社會，北市捷運局針對已營運路網各車站出入口提出改善計畫，目標為「車站出入口應滿足於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯」。

由於台北捷運每日運量近200餘萬人次，車站出入口暫時封閉確實會對通勤民眾造成不便，但捷運局指出，電扶梯改善不同於一般捷運工程，整體工序相當繁瑣及耗時，除了既有電扶梯拆除、樓梯敲除、電（扶）梯機坑敲除及新設、新設電扶梯安裝及測試、電纜線拉設等工作都僅能在有限的施工用地中進行外，且為兼顧旅運需求及避免影響原有捷運出入口結構，部分作業須靠人力敲除、搬運，也僅限於捷運夜間收班後與營運前時間內才能進行，施工上比新建工程更為困難。

這次工程除於丹鳳站1號出入口增設雙向電扶梯，還有菜寮站1號出入口、三重站3號出入口增設為雙向電扶梯，此外，還有中山國小站2號出口、三和國中站2號出入口、西門地下街5號出入口各增設電梯1部，提供市民無障礙環境，共有6處出入口3部電梯8部電扶梯，可以提供民眾更加方便友善的捷運設施，也期盼能帶動捷運車站周邊商業復甦。