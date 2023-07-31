他點名捷運這1站「走2步就1正妹」　一票認同：還會遇到日本女生

▲網友熱議，哪一站的正妹多？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都喜歡看正妹，近日便有網友好奇，以台北捷運經過的地方來說，哪一站最常看到漂亮的女生？是不是大多出現在中山站？貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「台北哪個站正妹最多啊」為標題發文，提到台北車站、中山站、西門站、台北101/世貿站、忠孝復興站和敦化站的正妹多，其中，中山站在假日時最誇張，幾乎每走2步就能碰到一個正妹，一大堆會想多看兩眼的漂亮女生。

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對此，原PO便好奇拋問，是不是所有的正妹都出現在中山站了？他覺得那邊的長形公園（應指心中山線形公園）很好散步，正妹喜歡去中山站的原因是什麼？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「買衣服」、「中山還會遇到日本妹，都超可愛」、「中山站旁邊有一排小店，去旁邊椅子坐著看，身心舒暢」、「應該說（中山站）有在打扮的人比較多？不論是化妝或是穿搭」、「中山站超級多打卡熱點」、「中山再一票，真的香」、「坐在中山站公園的椅子上都不會想要滑手機，感覺有特別的魔力」。

▲不少人點名中山站。（資料圖／北捷提供）

也有網友認為，會覺得中山站漂亮的女生多，可能是因為那邊人潮比較多，出現正妹的機率自然高一點，「很多服飾店、網美店都在那附近，所以女生會特別多，我也只有要買衣服才會去中山晃」、「百貨公司站人都很多，正妹多少也是會有的」、「住在中山附近的人路過，這幾年突然就變繁華了，之前假日去學校都沒什麼人在中山，現在爆炸多，有時候想買東西還要經過人潮」。

還有網友回應，「我覺得西門町欸，每次去那都會超自卑，還會很焦慮，但中山反而比較自在」、「信義區感覺很多會打扮的」、「忠孝敦化吧？我看那邊很多辣妹」、「我覺得市府站也很多」、「比較想知道帥哥都在哪，好像絕種了一樣」。

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