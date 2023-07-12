拆文湖線座椅擬擴大實施　蔣萬安：9月開學後「依人潮彈性調整」

▲蔣萬安「市長與里長有約」會議-萬華區。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運文湖線馬特拉（VAL256）車型空間於日前優化，將第2、3節車廂座椅、行李架拆除，保留8席博愛座，引起正反聲浪，台北捷運公司董事長趙紹廉表示，等到9、10月開學季，若外界反映良好，會評估進一步擴大實施。對此，台北市長蔣萬安也說，最主要目的就是希望乘客能搭上車。

針對文湖線車廂空間優化可能擴大實施，但部分議員擔心對身障者不方便？蔣萬安12日上午出席萬華里長座談會前受訪時表示，目前文湖線共改裝3列車，且運行成效在尖峰時段時，已可順利消化紅色壅塞狀況，也達到了預期成效；現在為暑假期間，當然會持續優化3部列車，但屆時等到9、10月開學後，會根據人潮做彈性調整。

蔣萬安提及，文湖線大部分是短程乘客，接下來會做通盤檢討，該調整就調整，且拆除車廂座椅，但仍保留前後端8席博愛座，對身障朋友更加友善，加上也只有針對2、3節車廂拆除座椅，前後車廂仍保留原有座位。

媒體追問，所謂「擴大實施」不會全部拆座椅？蔣萬安直言「不會」，都會依照現在試辦運行狀況彈性調整，不管是怎麼樣做座位規劃跟安排，甚至因應接下來開學學生人數增加，最主要目的是希望乘客不用在月台上等待，發生「車來了卻搭不上」狀況，造成要持續等待後面班次，而目前試辦成效確實有達到預期目的。

▲台北捷運公司董事長趙紹廉。（圖／記者陳家豪攝）

關於文湖線車廂優化，趙紹廉11日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，目前成效還不錯，優化列車於6月20日開始啟動，每天早上三班車行駛至人潮擁擠的轉乘站忠孝復興站時，時間點約於上午8時20分左右，也就是上班人潮最多的時候。

趙紹廉提及，今年2月起將尖峰單向最密80秒班距的時間延長，一小時內維持每80秒一班車，而改裝列車於8時25分、8時30分、8時35分經過忠孝復興站，三班車開至內科的西湖站後，整段文湖線象徵擁擠的「紅色」燈號便可消除，表面上看起來只增加20個載客數，可事實上影響很大。

趙紹廉說明，過去在忠孝復興、南京復興月台等車的旅客，過去總要排很長的隊伍，有時甚至要等到第三班車才能上車，「現在都不需要了！現在月台上等車的乘客，大概一班列車即可上車，所以我們認為對整個運作有非常大成效。」

趙紹廉也透露，目前北捷還在評估整體成效，由於現在為7月暑假期間，等到9月、10月開學季時，考量到還有上下學的通勤學生，「假如持續有成效，且經過調查與評估，大家反映良好的話，會評估是否進一步擴大實施。」

面對部分乘客不能理解該政策，目前北捷收到的意見為何？趙紹廉說，旅客意見主要是「乘坐椅子變少」，可是北捷評估，文湖線里程並不算長，不像是淡水信義線要搭40分至1小時，且以到達內科為主，所以民眾以「趕快上車」、「趕快抵達要到的地方」為重，而北捷則提供旅客較好搭車的空間服務，離峰時段也提供標準車廂。