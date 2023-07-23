杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱部署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

▲台北捷運。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

杜蘇芮颱風進逼，氣象局表示，最快24日晚間到25日清晨發海警，25日白天陸警，從台灣東南部登陸機率大。面對杜蘇芮颱風可能帶來的雨勢及強風，台北捷運公司23日提前展開防颱部署及應變準備，提醒民眾若颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運。

台北捷運公司23日表示，北捷已依據防颱防洪SOP，展開防颱部署及應變準備，確保颱風期間捷運系統和旅客安全，並持續密切注意颱風動向，颱風期間營運訊息將透過台北市政府、台北捷運公司網站、「台北捷運Go」App、車站旅客資訊系統、廣播系統、張貼告示及媒體宣導等方式公告。

北捷指出，颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架及平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線，以及松山新店線、淡水信義線等地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

北捷提及，貓空纜車當發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區）後，將視風雨情況決定是否暫停營運，若台北市政府宣布停止上班或上課，將暫停營運。兒童新樂園當發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區）後，將視風雨情況決定遊樂設施是否暫停營運，若台北市政府宣布停止上班或上課，將暫停營運。

此外，為預防颱風帶來豪雨，北捷說明，捷運全系統，包含捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，均已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。