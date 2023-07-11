貓纜搭乘量較疫情前「成長1.7％」　趙紹廉：可討論納入1200月票內

▲台北捷運公司董事長趙紹廉。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

貓纜在2007年正啟用，至今已邁入第16年，過去2年受到新冠肺炎疫情影響，造成搭乘數嚴重下滑，更是影響山上茶園、茶餐廳生計；而今年貓空纜車營運有所成長，除了解封之外，台北捷運公司董事長趙紹廉表示，今年鼓勵基北北桃4縣市中小學到此校外教學，提升搭乘數量，未來也可和北市府交通局討論，將1200月票納入貓纜。

面對貓空纜車今年營運狀況，趙紹廉11日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，今年1月至5月平均每天7927人搭乘，而去（2022）年同時段則只有3020人，所以足足增加了158.9％，不過去年是受疫情緣故，若比較疫情前、2019年同時段則為7795人，仍成長了1.7％。

趙紹廉提及，貓空纜車比過往來得好一點，除了疫情解封後大家希望出門走走以外，也歸功於同仁努力做行銷，例如與動物園做套票，以及鼓勵基北北桃4縣市的中小學做校外教學，增加了不少搭乘量，今年1月至5月為止有157梯次校外教學，將近8000名師生參加。

趙紹廉指出，每個學校都會有校外教學需求，只是時間地點有長有短，北捷也歡迎中南部學校到此校外教學，無論是搭乘貓空纜車或參觀動物園、兒童新樂園，都是很好的校外教學場地。

除了與學校校外教學做結合，趙紹廉也提到，先前台北市政府要做「TPASS基北北桃1200都會通」（簡稱1200定期票）時，曾評估過要不要將貓纜納入範圍內，後來考量售票初期不要讓系統太複雜，所以才沒納貓纜，但近期看到南部的定期票有含括渡輪在內，「我們覺得等到1200上路比較穩定時，可以和交通局做討論，是不是將貓空纜車一起納入」。

▼貓空纜車。（圖／台北捷運公司提供）