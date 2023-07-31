卡努變數增　「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

▲卡努颱風今開始轉向。 （圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，中度颱風卡努路徑變數有增大趨勢，「在台灣北方卡太久，對中、南部而言並非是好事。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，原先預估卡努周四就會進入中國，但最近幾報開始延後了，卡努靠近中國之際移速大幅減慢，颱風後期路徑不確定性提高。

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台灣颱風論壇說，且數值預報對於後期的預測，乃至於大氣環境的配置，都有戲劇性的變化，耐人尋味，尤其在台灣北方卡太久，對中、南部而言並非是好事。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



中央氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周二、周三受到颱風外圍環流影響，花東可能有焚風，周二北部、南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，山區午後有雷陣雨；周三颱風在更西邊，中南部有局部短暫陣雨，北部及東北部山區有零星短暫陣雨；周四至周日西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，降雨較持續，其他地區以午後雷陣雨為主。

曾昭誠表示，預估卡努將維持中颱強度，今開始朝西北邊轉向，預計周二、周三通過琉球群島到東海一帶，周三較靠近台灣；颱風周四進東海速度稍減緩，由於高壓到時有減弱趨勢，颱風路徑變數擴大，不確定性變很大，還要再觀察。