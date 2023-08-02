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Live／卡努龜速移動「北北基宜3日放假」氣象局最新說法曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

第6號中度颱風「卡努」（Khanun）速度減慢，暴風圈正在通過琉球海域，並逐漸接近台灣北部近海，中央氣象局今（2日）晚11時30分，持續發布「陸上颱風警報」，將範圍擴大至北北基宜，台北納入陸警，北北基宜政府已經宣布明天（3日）停班停課，目前已經發布7縣市大雨特報，氣象局也在晚間11時40分進行直播說明。

根據氣象局觀測，中颱「卡努」今晚11時的中心位在台北東北東方約400公里海面上，以時速9轉4公里的速度，緩慢向西北西移動，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風；7級暴風半徑280公里，10級暴風半徑稍微至100公里。

氣象局預測，「卡努」3日晚間11時的中心位置在北緯26.7度，東經124.0度，即在台北的東北方約310公里海面上。此外，氣象局也針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣等7縣市發布大雨特報。

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預報員朱美霖表示，卡努強度維持中颱，暴風半徑280公里，未來將緩慢往西北西移動，過去這段時間颱風移動速度減慢，大致為時速10公里，明天移動速度仍緩慢。

受到卡努影響，颱風外圍環流持續為北部帶來間歇性陣雨，卡努中心目前位在琉球北方，今晚到明天將逐漸接近台灣，明顯降雨將影響北台灣、中部地區。今晚到明晨，北海岸雨勢增大，北部山區、中部山區也會增多。

明天白天雨勢逐漸增強，最明顯降雨落在明晚到4日（五），因為颱風滯留在東北部近海、不太移動，北部降雨將明顯且持續，中南部也隨著西南風增強雨勢加劇，4日上半天颱風逐漸遠離，但中南部因位處西南風迎風面，降雨仍明顯，北台灣雨勢則會趨緩。

路徑上，卡努在接近東北部近海時，將會停留打轉，明天深夜到4日呈現滯留情形，導引氣流不明顯，後續走向滯留時間都非常不確定，因此目前最有機會的路徑是4日上半天開始，卡努隨著導引氣流，往東北方向移動，路徑變化仍相當大。

朱美霖指出，隨著颱風接近風力將增大，今晚到明晨，北台灣、恆春半島、蘭嶼綠島及西南沿海有較強陣風，明天白天風勢增大，台北市也會開始增強，其中新北汐止、貢寮地區也會比西南側的板橋風力更強，熱區落在北海岸、東北角、蘭嶼綠島，有10到11級強陣風，但因台灣地形複雜型，造成民眾感受差異大。

中央氣象局卡努颱風警報記者會 _112年8月2日23:40發布

【#卡努颱風警報記者會】_112年8月2日23:40發布

報天氣 - 中央氣象局發佈於 2023年8月2日 星期三

▼卡努颱風緩慢移動。（圖／氣象局）

▲▼卡努。（圖／氣象局）

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