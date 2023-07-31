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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院三讀修正《性工法》　雇主性騷最重罰100萬

▲▼性別工作平等法 立法院臨時會三讀 民眾黨團拿手板合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院經表決三讀修正《性工法》部分條文。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為防治職場性騷擾，立法院今（31日）三讀修正《性別平等工作法》部分條文，新增「權勢性騷擾」的規定，無論是否是工作時間、是否屬於同一個事業單位，均將納入規範，且若最高負責人或僱用人經地方主管機關認定有性騷擾者，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

面對社會各界層出不窮的MeToo事件，立法院臨時會審議「性平三法」，上周五已三讀修正《性別平等教育法》，今天繼續處理《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》，盼強化打擊加害人、保護被害人權益，建立可信賴的性騷擾防治制度。

立法院今天上午三讀修正《性別平等工作法》部分條文，將現行《性別工作平等法》名稱更名為《性別平等工作法》，並載明「權勢性騷擾」的定義，指利用權勢或機會，性騷擾因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督的人，同時將「非工作時間」納入規定，無論是同一個事業單位、有共同作業或業務往來關係的不同事業單位、最高負責人或僱用人，均受法律規範。

值得注意的是，三讀條文規定，最高負責人或僱用人經地方主管機關認定有性騷擾者，處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，但違反情節輕微，經向被害人道歉並獲致接受者，得減輕或免除其處罰。

對於「退避權」相關規範，三讀條文新增規定，若被申訴人具權勢地位、情節重大，雇主得暫時停止或調整被申訴人之職務，經調查未認定為性騷擾者，應予補發停止職務期間的薪資，但若經雇主或地方主管機關調查後，認定為性騷擾且情節重大，雇主得於知悉該調查結果之日起30日內，不經預告終止勞動契約。

三讀條文規定，若被申訴人是最高負責人或僱用人，申訴人得在地方主管機關調查期間，申請調整職務或工作型態至調查結果送達雇主之日起30天內，雇主不得拒絕，若違反該規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

10至29人微小型企業應設性騷申訴管道　違者最重罰10萬

針對現行法只規定30人以上公司需訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，三讀條文納入10人以上、30人以下公司，規定其應訂定申訴管道，在工作場所公開揭示，此外，也明定雇主接獲性騷擾申訴時，應避免性騷擾再度發生、提供心理諮商、對性騷擾事件進行調查、適當懲戒或處理行為人，並應通知地方主管機關；若非接獲申訴而知悉，雇主亦應釐清事實、適度調整工作內容、依被害人意願提供心理諮商。

在罰則部分，現行條文針對雇主未採取適當措施防治性騷擾，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，三讀條文則修正規定，雇主知悉性騷擾未採取有效的糾正及補救措施，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰；針對10至29人公司若未訂定申訴管道，且限期未改善者，處1萬元以上、10萬元以下罰鍰；30人以上公司處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另一方面，三讀條文規定，受僱者或求職者因性騷擾受有財產及非財產上損害者，由雇主及行為人連帶負賠償責任，行為人因權勢性騷擾，法院得因被害人請求，依侵害情節，酌定損害賠額1倍到3倍的懲罰性賠償，行為人為最高負責人或僱用人，被害人得請求損害額3倍到5倍之懲罰性賠償，唯已善盡防治規定者不負賠償責任。

至於時效方面，三讀條文規定，在《性別平等工作法》修法通過施行前，已受理性騷擾申訴案件尚未終結者，及於修正施行前已發生而於修正施行後才受理者，均適用修正施行後的程序規定終結之，但已進行之程序，其效力不受影響。

▲▼性別工作平等法 立法院臨時會三讀 民眾黨團拿手板合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼性別工作平等法 立法院臨時會三讀 國民黨團 民進黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼性別工作平等法 立法院臨時會三讀 國民黨團 民進黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼性別工作平等法 立法院臨時會三讀 民眾黨團拿手板合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

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