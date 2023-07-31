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社會 社會焦點 保障人權

「親一下不會少塊肉」　噁男聞髮香性騷女同事結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義蔡姓男子與小花（化名）原本是同事關係，2023年1月9日晚間相約去吃薑母鴨，他卻在離開時突然伸手環抱、搭肩，甚至試圖襲胸、聞髮香，還說出「我親一下，又不會少一塊肉」等話，結果害慘自己，日前被嘉義地院法官依性騷擾罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲蔡男突然環抱小花，還企圖襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蔡男與小花2023年1月間均任職於某牧場，2人原本是同事關係（女方目前已離職），同年1月9日晚間一起前往薑母鴨店用餐，吃完之後一同走出店外，他卻在未經同意之下，突然伸手觸摸小花的鼻子，接著伸手環抱2次、勾肩搭背，甚至企圖襲胸、摟腰。

小花當下立刻以手揮開制止，沒想到蔡男還不罷休，不僅貼近她的頭部想要聞髮香，還說出「抱著比較溫暖」、「我親一下，又不會少一塊肉」等話，她繼續堅決反抗，對方才終於放棄，之後她便自行前往派出所報案。

對於上述指控，蔡男到案後皆坦承不諱。嘉義地院法官認為，蔡男的行為足以引起小花嫌惡且有遭受強烈冒犯的感覺，顯欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，對女方造成心理創傷、恐懼、厭惡，對社會風氣也有不良影響，考量到他已經坦承犯行，最終依性騷擾罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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