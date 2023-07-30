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色狼出沒板橋車站…9女受害！高中生練舞區被抓奶　她險遭脫裙

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲男子接連在板橋車站、大遠百停車場對女子襲胸、摸臀。（示意圖，非本案當事人／資料照）

記者黃資真／新北報導

新北一名魏姓送貨司機因婚姻生活不順，竟動起歪念，在板橋車站、大遠百停車場分別對9名女子抓奶、摸臀，其中4人未成年，遭到警方逮捕。新北地院依對少年強制猥褻處8月有期徒刑，違反性騷擾罪、強制罪等判刑1年，得易科罰金。

判決指出，魏男先在2022年8月23日下午3時許，在板橋車站第四月台樓梯間，鎖定正從身旁經過的A女，襲胸得逞後逃離；9月13日下午5時許在板站第三月台樓梯間對未成年B女襲胸；9月21日下午5時58分於同處對未成年C女襲胸；9月23日上午6時40分，見身穿高中校服的未成年D女環抱襲胸。

10月2日上午6時51分許，未成年E女為了占位置練舞，在板橋捷運連通道的大鏡子旁不小心睡著，魏男見狀上前抓了3下後離開；同日上午9時45分，魏男轉移陣地至大遠百停車場，並在短短17分鐘內對F、G、H女襲胸、摸臀，更試圖對I女強行拉下遮陽裙，受害女子們報警後，確認魏男身分逮捕歸案。

審理時魏男坦承對B、C、F、G女性騷擾，但不清楚D女是未成年，並否認對E女乘機猥褻「手放在她胸前正猶豫要不要摸時不小心碰到」，且否認對I女有強制脫裙之行為。

法官根據監視器畫面，當時D女確實穿著高中制服，一眼就能認出為未成年少年，另魏男偵訊時稱「我看到穿高中生制服的女生也是會摸她」，可知其性騷擾對象縱使為未成年，亦不違反其本意；E女部分，監視器畫面中魏男確實走向E女右側，彎腰伸出右手手掌攤平，在左胸處停留約6秒，與E女所稱之「左胸遭抓握3下」確有所據。

I女則證稱，她到停車場準備脫安全帽和雨裙時，看到不認識的男生從遠處加快朝自己走來，接著兩隻手從腰際把她的裙子往下拉，她趕緊抓緊裙子並大叫求救，魏男才逃離現場，到公司跟同事G女訴苦時，G女也自曝在停車場被男子摸臀，法官認定足以補強I女所證情節，不採信魏男辯詞。

審酌魏男已有多次妨害風化前科，僅因婚姻生活不順，即多次對素昧平生之女性為性騷擾，依違反性騷擾防治法5罪，分別處3月至5月不等刑期，強制罪處5月，6罪合併執行1年，得易科罰金，故意對少年犯乘機猥褻罪處8月；另A女、H女部分已和解，公訴不受理。

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