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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《外役監條例》修法今拚三讀　時力籲訂「個案過苛調節條款」

▲▼時代力量黨團會前舉行記者會，再次重申修法主張。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／時代力量黨團提供）

實習記者陳泰宇／台北報導

立法院臨時會最後一天，今（31日）將處理社會高度矚目的《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》、《外役監條例》部分條文修正草案，時代力量黨團會前舉行記者會，再次重申修法主張，包括將公務員納入《性工法》，以及修改外役監遴選條件，訂定「個案過苛調節條款」，讓原本被禁止申請外役監的受刑人，可接受適當的處遇。

針對《性工法》修法內容，時力立委陳椒華表示，此次《性工法》的申訴機制並未納入公務員，無法如勞工向主管機關提出申訴，反而得向保訓會提起救濟，程序曠日廢時，無法確實保障公務機關內的被害人，呼籲應納入每個職位，不能讓某部分的受害者們有苦說不出。

此外，對於《性工法》草案內容僅規範10人至29人、30人以上公司，陳椒華指出，微型企業的員工或顧客也必須法律保護，即便是10人以下的企業或組織，也應該建立申訴管道，才能夠保護到微型企業的員工或顧客，避免造成有心人士有機可趁鑽法律漏洞。

另一方面，對於《外役監條例》修法內容，時力立委王婉諭說明，外役監早被視為權貴者的坐牢天堂，現行外役監遴選程序流於形式，不但易受干預且欠缺監督，也是人民為何不信任矯正機關的原因。她呼籲，應選用心理專業與社工人員參與遴選審查，讓專業的風險評估，兼顧處遇需要和社會安全風險的控管，才能達到外役監真正的效果。

王婉諭提到，行政院此次增訂諸多不得遴選的罪名，恐適用在少數令外界同情的個案上，例如近期首宗國民法官審判「家暴殺夫」案，因此，時力黨團主張增訂「個案過苛調節條款」，透過專業公正的審核程序，讓部分原本被禁止申請外役監的受刑人，也可以進入外役監，接受適當的處遇。

時力黨團總召邱顯智表示，現行外役監有特殊優惠縮刑制度，依累進處遇等級，每1個月最高可縮刑16天，相當坐1天算2天，加上許多政治人物及大老闆沒關多久馬上假釋，社會當然非常質疑，所以更應該立即修法，讓外役監與普通監獄的刑罰對等，才能挽回讓人民對我國司法制度的信任。

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