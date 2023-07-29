「內衣掉下來了」找越傭照顧母親卻襲胸摸臀　色雇主下場慘

▲桃園市羅姓男子雇請越南籍看護照顧母親，卻於2020年10月至11月間，趁探視母親時多次對女看護趁機襲胸摸臀。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子聘請越南籍女看護照顧年老體衰母親，卻於2020年10月間，多次對正在煮飯或清潔工作得女看護佯稱「妳內衣掉下來、為何不穿內衣」等藉口趁機襲胸摸臀得逞，看護驚恐之餘向中壢警方報案；桃園地院審理時，羅男否認犯行，辯稱「我不可能猥褻一個有先生又有男朋友的人」，法官審結依犯性騷擾防治法，判處有期徒刑6月；又犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，還可上訴。

檢警調查，桃園市羅姓男子自2019年5月間，聘僱越南籍女看護照顧年邁母親，隔年10月間，乘女看護打掃環境，徒手碰觸其背部，藉口「妳內衣掉下來了」等語，伸手觸摸其胸部，對女看護性騷擾1次得逞。

同年10月12日上午11時許，羅在住家廚房，乘女看護煮飯之際，以右手觸摸其左臀，女看護驚嚇之餘往右閃躲，羅男竟違反女看護意願，伸出右手由上往下撫摸女看護背部，女看護往右閃躲，羅男仍持續以右手強行伸入其衣領內撫摸胸部，以此對女看護為強制猥褻得逞，女看護不甘受辱向中壢警方報案提告，桃檢複複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告羅男不否認於案發時地，在住處以手碰觸告訴人女看護等行為，但矢口否認有何性騷擾、強制猥褻等犯行。羅男辯稱「我沒有做這些事，我只是派其工作，伸手是要她往爐檯處做事；告訴人有男朋友，我不可能猥褻有先生又有男朋友的人」。

女看護庭訊時指證，雇主多次趁打掃時，用手想伸進衣領內要觸摸胸部，我有警覺就抓住被告的手。因常常被騷擾，所以嘗試以手機側錄，2020年10月12日有錄到被告騷擾影片，案發當天被告先摸背部、又摸臀部，還想伸手摸胸部等語；社工亦作證，告訴人因遭被告性騷擾、強制猥褻等行為而有害怕、哭泣、難入睡等情形，告訴人確係親身遭受被告性騷擾、強制猥褻等行為有上開創傷後負面情緒。

法官審酌，被告為滿足一己性慾，不顧告訴人意願，乘告訴人不及抗拒而為撫摸胸部之性騷擾行為，明知告訴人不願被其觸碰，違反其意願，強行伸手撫摸胸部，導致告訴人身心受創；兼衡被告犯後始終否認犯行，且未予告訴人和解；法官審結依犯性騷擾防治法罪，處有期徒刑6月，得易科罰金；又犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，本案還可上訴。