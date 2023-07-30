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7歲孩宜蘭童玩節「玩水戰車」翻覆撞臉　眼角濺血、臉被刮掉一層皮

▲▼宜蘭童玩節 7歲童玩水戰車眼角受傷、遊具暫撤。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識＋）

▲7歲童「宜蘭童玩節」玩水戰車，臉被刮掉皮眼角濺血。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識＋）

記者趙蔡州／綜合報導

一名家長投訴，她29日帶7歲孩子到宜蘭童玩節戲水，不料孩子在玩「水戰車」時，設置的泳圈突然翻覆，導致孩子的臉遭鐵製幫浦刮傷，眼角也因為大力撞擊破皮濺血。對此，宜蘭文化局表示，事發後已將該設施全面撤除，也會對傷者提供完整的醫療給付。

女網友近日在臉書社團「宜蘭知識+」表示，她29日下午帶孩子到童玩節戲水，孩子到星空水戰場玩一個設施（水戰車）時，正常使用下「水幫浦壓下去，整個泳圈突然翻倒，因為幫浦是金屬製的，翻倒後，孩子的臉部被刮到掉皮，眼角也撞擊刮到受傷，幸好沒有傷到眼球。

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她氣憤說，她看到孩子受傷後，馬上帶孩子到醫療站擦藥，才得知當天已經有6位小朋友也是玩此設施受傷，「希望主辦單位能改善此設施，家長帶小朋友去玩水時，也要小心使用此設施」。

▲▼宜蘭童玩節 7歲童玩水戰車眼角受傷、遊具暫撤。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識＋）

▲孩子臉部皮膚被幫浦刮掉一塊。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識＋）

對此，宜蘭縣文化局表示，遊客使用設施受傷相當抱歉，活動期間均有替整個園區的遊客投保公共意外險，將依照醫護站的登錄與就診紀錄，替受傷的民眾提供完整的醫療照護與給付。至於發生事故的設施，為了避免類似情況再度發生，決定暫時撤下該設施，未來也會加強各設施的檢查與維護。

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