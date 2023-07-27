宜蘭縣府打造「五漁村」旅遊新景點　特色美食徵選開跑

▲▼宜蘭五漁村的鄰近觀光資源與美食相當豐富，宜縣府要打造成美美旅遊新景點。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府串連山海廊帶，爭取中央補助打造「頭城五漁鐵—台灣最美之山海漁鐵博物館」，目前更推出包括募集蘭海時光影片、票選五漁鐵特色美食、遴選駐村藝術家等3大徵選活動，以引入觀光資源，活絡美美五漁村。

宜縣府表示，宜蘭北緣沿海緊鄰鐵道的頭城鎮烏石港以北「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」五座漁港，附近有五個車站，發展成漁村小聚落，有別於義大利的五漁村，讓宜蘭五漁村的人文背景與地景風貌更加多彩，縣政府把這五座漁村串連成長達21公里的觀光廊道，結合山海漁鐵資源，可望成為台灣東北角的旅遊新亮點。

而「蘭海、鐵道、五漁村」，是未來縣府與地方共同開發的觀光主軸，為了把五漁村串起來玩，鼓勵搭乘大眾運輸交通工具或徒步進入聚落，徵集「我們的蘭海時光」創意遊玩影片，重點放在五漁村的旅遊隱藏景點與玩法，募集時間8月1日至9月30日，由顧問團評選。

另，更有頭城五漁鐵特色美食票選，最近已邀請美食專家THOMAS CHIEN Restaurant、LA ONE／品牌創辦人暨廚藝總監簡天才、台版米其林台菜餐廳儂來餐廳主廚黃景龍等名廚，以五漁村在地食材開發特色商品與創意伴手禮，包括冷凍料理包、醬料禮盒、果乾禮盒、雙人食材包等，9月開放民眾網路投票，選出最具代表的五漁鐵創意美食。

宜縣府要讓五漁村增添更多藝術色彩，已著手活化村落閒置空間及鼓勵在地青年返鄉，將於8月1日進行閒置空間徵件，為有意進駐的經營團隊提供舒適、方便的工作環境或工作室，透過與縣府合作把空間轉化成年輕活力的創業基地，未來還會設計適合國內外旅客的遊程，活動詳情可以上頭城五漁鐵官網查詢報名，網址

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