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社會 社會焦點 保障人權

拖出痛毆！兄弟檔砂車司機暴打小貨車父子　馬路變格鬥場

記者游芳男／宜蘭報導

好扯！道路成格鬥場，29日5時許，2名兄弟檔砂石車司機與1輛小貨車，在宜蘭頭城外澳白宮前發生行車糾紛，雙方在頭城鎮濱海路三段12號梗枋全家超商前理論，小貨車司機被砂石車司機拖出暴打，穿白色上衣的小貨車助理（貨車司機兒子）加入戰局也被打倒在地，警啟動快打7人火速處理，4人互提傷害告訴，均被依傷害罪移送偵辦。

▲▼箭頭所指的小貨車駕駛與助理，慘被暴打在地。（圖擷取自《爆料公社》，下同）

▲箭頭所指的小貨車駕駛與助理，慘被暴打在地。（圖擷取自《爆料公社》，下同）

4人將道路當格鬥場，從外側車道打到分隔島上的近2分鐘過程，全被後方車行車紀錄器拍下。網友紛紛表示「好久沒看這麼激烈，那個電鋸啟動起來就恐怖了」、「台灣最美的風景，真是諷刺」、「一把年紀了，還這樣逞兇鬥狠」。

▲▼箭頭所指的小貨車駕駛與助理，慘被暴打在地。（圖擷取自《爆料公社》，下同）

▲▼箭頭所指的小貨車駕駛與助理，慘被暴打在地。（圖擷取自《爆料公社》，下同）

礁溪分局表示，29日下午5時許接獲報案，頭城鎮濱海路3段全家超商前打架事件，經警方出動7名快打警力到場處置，據現場了解是28歲與26歲的鍾姓兄弟，分別各駕駛砂石車，與小貨車52歲林姓駕駛，於頭城鎮外澳白宮前發生行車糾紛後，砂石車也一度要包夾小貨車，最後，3車開到濱海路3段全家超商梗枋店附近理論。

鍾姓兄弟檔將小貨車52歲林姓駕駛硬拖出駕駛座，並將人暴打在地，小貨車駕駛倒地後，起身要拿起小貨車車斗上電鋸還擊，但被壓制，繼續挨打。當時在副駕座小貨車助理（18歲，林姓駕駛兒子）從駕駛座跳出車外，加入戰局，結果也被毆打在地。

警方表示，4人互提傷害告訴，均被依傷害罪移送偵辦。

▲▼箭頭所指的小貨車駕駛與助理，慘被暴打在地。（圖擷取自《爆料公社》，下同）

▲▼箭頭所指的小貨車駕駛與助理，慘被暴打在地。（圖擷取自《爆料公社》，下同）

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