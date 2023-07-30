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大陸籍新住民蔡靜　申請移民署築夢計畫創業圓夢

▲▼ 移民署築夢計畫獎金 助新住民創業圓夢 。（圖／南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

▲ 移民署築夢計畫獎金 助新住民蔡靜（圖左２）創業圓夢 。（圖／南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大陸籍新住民蔡靜女士以「瀞茗軒人文茶空間」入選內政部移民署「第九屆新住民及其子女築夢計畫」創業與行銷組，獲得8萬元獎金補助，蔡靜運用築夢計畫的創業獎金，成立「瀞茗軒茶葉有限公司」，在阿里山國家風景區管理處暨觸口遊客中心承租店面，一圓從小對茶藝的興趣與創業夢想。

▲▼ 移民署築夢計畫獎金 助新住民創業圓夢 。（圖／南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

來自廣西桂林的新住民蔡靜，19年前嫁到嘉義縣阿里山鄉，茶葉是阿里山的代表性產業，蔡靜來臺後便開始從事茶葉工作，從零開始學習，憑藉著自身努力，取得茶藝師及美學等相關證照。從事茶葉工作近20年的經歷，讓蔡靜與茶葉結下不解之緣，對茶葉有著深刻的情感，希望透過自己的專業知識與能力，協助阿里山鄉缺乏銷售經驗的茶農推廣及銷售自家茶葉，未來更希望能朝向多元化的經營模式，讓相關農特產品結合觀光產業可以推向國際。

▲▼ 移民署築夢計畫獎金 助新住民創業圓夢 。（圖／南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

▲廣西桂林的新住民蔡靜（圖左）申請移民署築夢計畫獎金 創業圓夢 。（圖／南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

蔡靜表示自己從小就愛喝茶，結婚來臺後開始接觸茶葉工作，有幸遇到嚴師傳授，加上自己用心學習，成功取得茶藝師證照。此外，蔡靜發現許多茶農只懂得種茶、製茶，不懂得賣茶，為了幫助茶農推廣銷售茶葉，蔡靜萌生創業想法，得知移民署辦理的「新住民及其子女築夢計畫」，便著手把自己的人生經歷與夢想寫成計畫報名參賽，幸運地第一次報名就獲獎，運用築夢計畫獎金，達成創業夢想。

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站林炳煌主任表示，蔡靜女士以正向的心態不斷努力與學習，一步一腳印，築夢踏實，努力實現夢想，祝福蔡靜女士創業成功。同時也期許未來能夠有更多的新住民及其子女能夠勇敢追求夢想，踴躍提出計畫申請，讓移民署一起幫助新住民圓夢。此外，移民署於112年度持續辦理保障新住民寬頻上網賡續計畫，推動「新住民免費租借筆電或平板服務」，只要符合新住民身分者，撥打諮詢專線0800-030-068完成預約或至移民署25個服務站洽詢申請，平板電腦或筆記型電腦立即宅配到府，並享有每月4G吃到飽行動網路；另若為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭或家中有身心障礙成員的新住民朋友，並能享有優先借用服務，詳細資訊請洽諮詢專線0800-030-068或移民署各地服務站。

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移民署蔡靜築夢計畫創業

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