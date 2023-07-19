行政院南服中心+移民署　揪新住民呷冰吸收新知識

▲行政院南服中心與移民署揪新住民呷冰吸收新政策 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

炎炎夏日，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(19)日舉辦新住民家庭教育宣導活動，邀請行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文擔任講座，介紹多項政府疫後強化經濟與社會韌性之政策，特別準備清冰、西米露及時令水果等食材，製作充滿臺灣味的摩摩喳喳冰飲，讓新住民朋友邊吸收新知、邊享受沁涼飲品，體驗東南亞的消暑方式，更提升學習效果和樂趣。

許乃文表示，為邁向疫後復甦，政府制定「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，總經費新臺幣3800億元，用於挹注勞健保、普發現金、減輕居住負擔及擴大公共運輸補貼等10個項目。

他說明相關補助措施，符合「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請資格者，每戶可獲得一次性3萬元的支持。另外，三大生活圈公共運輸月票已經於今年7月1日上路，目前南高屏城際通勤月票為999元，其他對於中小企業、低收入戶及中低收入戶、弱勢者及學貸族等對象，也都有諸多優惠措施，希望民眾及中小企業能共同響應。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理新住民家庭教育宣導活動，提供實用的資訊及福利資源消息，以協助新住民在臺生活更便利，並融入在地生活。

另為提升民眾對資訊安全的認知，培養生活中資訊應用的正確性及資訊安全防護能力，移民署新住民數位資訊e網正推出「閱讀好禮活動，資訊安全系列課程」，即日起至7月31日止，只要選讀完成指定課程就有機會抽好禮。相關課程可上新住民數位資訊e網(網址：https://nit.immigration.gov.tw)或逕洽高雄市第一服務站(07)715-1660。