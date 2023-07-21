　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

見證台灣從戒嚴到民主　賴尚基「馬偕計畫」獲頒永久居留證

▲▼ 賴尚基在臺奉獻服務五十載移民署頒發「馬偕計畫」永久居留證 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲ 移民署南區事務大隊嘉義市服務站黃艷薰主任頒發賴尚基先生馬偕計畫註記的永久居留證。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自美國的賴尚基為了信仰來臺傳教，在臺灣各地行善服務近50年，見證臺灣從戒嚴時期到現在民主選舉的過程，這些年來最特別的經驗是在花蓮傳教時，遇到一位因工傷事故而半身不遂的朋友，透過長期的陪伴及引領導讀聖經，賴尚基協助他從原本鬱鬱寡歡，到後來重拾人生希望。賴尚基經衛生福利部審核符合「馬偕計畫」資格，並由移民署南區事務大隊嘉義市服務站，頒發特殊貢獻的馬偕計畫永久居留證。

▲▼ 賴尚基在臺奉獻服務五十載移民署頒發「馬偕計畫」永久居留證 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲賴尚基(左二)年輕時與其他傳道員騎腳踏車在臺南地區向民眾傳遞福音。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

賴尚基喜歡運動，總是精神奕奕，平日裡見他騎腳踏車到各處向人傳遞福音及善念。賴尚基於1972年以耶和華海外傳道員的身分來到臺灣，在臺南協助當地教友改善生活並戒除不良生活習慣，並因此結識太太，進而成為臺南人的女婿，後來到花蓮幫助原住民朋友改善生活，直到1985年再度被教會指派到嘉義市傳教定居至今，每日一步一腳印在嘉義各地拜訪民眾，向大家宣揚善念，希望讓社會更為祥和。

嘉義市服務站站主任黃艷薰表示，「馬偕計畫」是為了感念馬偕博士對於臺灣的貢獻，外籍人士持有永久居留證，年滿65歲且在臺居住20年以上，對我國長期服務或具有特殊貢獻，就能向衛生福利部提出申請。賴尚基因為信仰默默在臺奉獻服務50年，此情難能可貴。另外現在正值畢業季及暑假期間，特別呼籲剛畢業的新鮮人及莘莘學子們，對於海外求職及打工應更為審慎，以免受到非法集團詐騙出國淪為人口販運被害人。

ET快訊
賞花秘境變野戰熱點！滿地保險套
騎YouBike纏一條「會動的繩子」　一細看嚇壞
淫房東逼按摩「滿意退押金」　硬上嫩妹
女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！　坤達道歉了
13歲少女當警面前被載走性侵　中壢分局說話了
快訊／恩恩爸提告新北市府國賠　判決敗訴
快訊／下班注意！　7縣市大雨特報
獨／幫閨蜜慶生雙亡！父接19歲女兒死訊　忍淚蹲坐路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

翻倍獲利騙不停！嘉義民雄一日3件詐騙　警方銀行阻詐2百萬

台中精密、豐洲工業園區公設費僅收1元　工發基金年虧損逾8000萬元恐破產

投資獲利群組遇詐騙　民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

日本土浦市安藤真理子市長來訪　黃偉哲熱心介紹台南盼開啟兩市實質交流

用創意加工救農產銷售量　雲林古坑蜂蜜鳳梨酒+果茶大獲好評

見證台灣從戒嚴到民主　賴尚基「馬偕計畫」獲頒永久居留證

斗六清潔隊清運時間表終於定案！　每周清運4日為雲林天數最少

台東紅烏龍「追球夢饗．回味茶香」　熱氣球下夢饗封茶

雲林古坑鄉本土登革熱疫情居高不下　即日起篩陽即判定確診

海外奇景！大批貨櫃恐南漂外海　屏東緊急啟動5措施

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

翻倍獲利騙不停！嘉義民雄一日3件詐騙　警方銀行阻詐2百萬

台中精密、豐洲工業園區公設費僅收1元　工發基金年虧損逾8000萬元恐破產

投資獲利群組遇詐騙　民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

日本土浦市安藤真理子市長來訪　黃偉哲熱心介紹台南盼開啟兩市實質交流

用創意加工救農產銷售量　雲林古坑蜂蜜鳳梨酒+果茶大獲好評

見證台灣從戒嚴到民主　賴尚基「馬偕計畫」獲頒永久居留證

斗六清潔隊清運時間表終於定案！　每周清運4日為雲林天數最少

台東紅烏龍「追球夢饗．回味茶香」　熱氣球下夢饗封茶

雲林古坑鄉本土登革熱疫情居高不下　即日起篩陽即判定確診

海外奇景！大批貨櫃恐南漂外海　屏東緊急啟動5措施

翻倍獲利騙不停！嘉義民雄一日3件詐騙　警方銀行阻詐2百萬

陳零九遭2女歌手「包夾貼耳」　還喊：可以再靠近一點

五大銀行新承做購屋貸款平均利率　連3月突破2%

九重葛盛開！彰化賞花秘境成車床族野戰熱點　驚見滿地保險套

邱辰本季首度升一軍　弟弟邱郡選秀落空不失志再戰U23

12星座「找到轉化生機」！ 一周運勢曝光　金牛有粉紅約會

林立髖關節不適休兵　陳俊秀首扛先發第一棒

台中精密、豐洲工業園區公設費僅收1元　工發基金年虧損逾8000萬元恐破產

台北東區捕獲野生綜藝大咖主持人！胡瓜滿心祝福黃子佼：過去就過去

投資獲利群組遇詐騙　民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

大批貨櫃恐南漂外海　屏東緊急啟動5措施

高雄港點吃到飽還能「夾美食」　40童獲邀享用嗨翻

大溪老街　「古裕發商號糕餅模」特展

西螺福興宮普門品變身保溫瓶　超熱門

「馬賊」詐財被「斬手」到案

侯友宜造勢　盧秀燕：民調不靠譜要靠大家

南消六大隊推雙語防火宣導

金門議會唱空城計　10議員拒出席臨時會

CO中毒英雄也難逃！

通緝犯攜毒見警心虛落跑摔進田中就逮

大搬風！　桃園市7區新任區長宣誓就職

古坑登革熱疫情居高不下　即起篩陽即確診

雲嘉南分署開辦15門在職進修相關課程

更多熱門

相關新聞

行政院南服中心+移民署　揪新住民呷冰吸收新知

行政院南服中心+移民署　揪新住民呷冰吸收新知

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(19)日舉辦新住民家庭教育宣導活動，邀請行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文擔任講座，介紹多項政府疫後強化經濟與社會韌性之政策，特別準備清冰、西米露及時令水果等食材，製作充滿臺灣味的摩摩喳喳冰飲，讓新住民朋友邊吸收新知、邊享受沁涼飲品。

移民署邀請新住民體驗包粽文化

移民署邀請新住民體驗包粽文化

雞肉加工廠雇用15逃逸移工　老闆最重開罰75萬　

雞肉加工廠雇用15逃逸移工　老闆最重開罰75萬　

移民署協助新住民家屬來台奔喪

移民署協助新住民家屬來台奔喪

非法移工見警狂奔5km　警喊：別跑了只罰2千

非法移工見警狂奔5km　警喊：別跑了只罰2千

關鍵字：

移民署馬偕計畫賴尚基南區事務大隊嘉義市服務站黃艷薰

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

TOYOTA「新7人座休旅」現身

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

張棋惠訪到一半「他突闖進記者會」嚇到起身

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

即／丁特告贏遊戲橘子判賠784萬

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面