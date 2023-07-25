恐怖回收場老闆！開怪手砸爛公務車+丟磚砸2人　移民署告殺人未遂

記者戴上容／新北報導

移民署新北市專勤隊昨日下午前往新北市五股回收場，查緝非法泰籍移工，回收場老闆葉姓男子為了掩護疑工逃跑，不僅開怪手砸爛公務車，甚至朝公務員丟刀、磚塊攻擊，造成2人掛彩。新北專勤隊表示，除對葉男提告刑事訴訟殺人未遂等罪外，也會提出民事訴訟求償。另，新北市府近日也將前往稽查，查行政上有無不法。

▲新北專勤隊前往查緝逃逸外勞，回收場老闆開怪手抵抗。（圖／記者戴上容翻攝）

北區事務大隊副大隊長界瑩表示，移民署新北市專勤隊日前接獲線報，得知新北市五股區中興路三段一處資源回收廠僱用1名泰國籍非法移工。隊員依法前往該處核實情況，葉男對於專勤隊的執法行動不滿，持刀威嚇隊員，2名專勤隊員被葉男丟擲磚塊，頭、頸部遭擊中。

專勤隊隊員為了自衛使用配備的辣椒水進行反擊，然而，葉男仍不罷休，在一段時間僵持後，竟然駕駛怪手破壞專勤隊公務車，將其摔碎，隨後更試圖用另一輛怪手驅逐隊員離開回收廠。專勤隊隊員立即報警尋求支援，警方趕到現場後，成功逮捕葉男，同時查扣了涉案怪手和1把水果刀。

蘆洲警方獲報，將回收場葉男帶回所內進行偵辦，並依據涉及毀損、妨害公務、傷害、妨害自由、殺人未遂等罪行，將其移送新北地檢署偵辦。新北市專勤隊表示，根據入出國及移民法第67條規定，移民署執行職務人員在查察職務時有權進入相關營業處所、交通工具或公共場所，並對外國人進行身份查證，對於葉男的暴力抵抗也感到無奈。

新北市專勤隊今日補充，目前仍在追捕逃逸的非法移工，關於賠償部分，由於公務車輛已經完全毀壞，將求償整台車輛費用（約80萬）以及精神賠償等，會在刑事訴訟後，再提民事訴訟向葉向老闆求償。此外，新北市府也接獲此案，近期將聯合各單位包含環保局、勞工局或經發局等單位前往稽查，查行政上有無不法之處。