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友善通關再添1國！新加坡人民入境台灣可用自動通關

▲▼新加坡樟宜機場。（圖／記者李姿慧攝）

▲新加坡樟宜機場。（圖／記者李姿慧攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部移民署27日舉辦「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮，政務次長吳容輝出席並同時宣布「台星互惠使用自動查驗通關系統」完成啟用，即日起開放星國人民使用我國自動查驗通關系統，是繼美國、韓國、澳洲、義大利及德國之後，第6個與我國完成互惠使用自動通關的國家。

吳容輝指出，新加坡已於112年4月10日先開放國人使用星國自動查驗通關系統，為表示互惠，即日起，來台的星國旅客，只要持星國6個月以上效期的晶片護照、年滿12歲及身高140公分以上，且在我國無違反法令的紀錄，入境時先於線上填寫入國登記表（簡稱A卡），並到機場港口之自動通關註冊櫃檯申辦，完成後就能立即使用我國e-Gate入出境，無須付費。

另外，符合新加坡入境規定的國人前往新加坡時，只要持有6個月以上效期護照，且年滿6歲，並於登機前72小時內上網填寫新加坡電子入境卡（Arrival Card），無須事先至人工櫃檯註冊，即可免費使用星國自動查驗通關系統ACI（Automated Clearance Initiative）入出境新加坡。

吳容輝另指出，今日也是為期一週的「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮，這項計畫聚集了來自新南向重點國家如印尼、越南、泰國及馬來西亞，以及遠自歐洲的比利時、德國及立陶宛，還有美國、蒙古、馬紹爾群島共和國及巴拉圭等，共12國20名移民官參與，藉由課程講授及實地參訪，分享移民執法的經驗，並建立交流合作平台。

這項活動從106年舉辦第1屆，只有4國7人參加，到今年是第4屆，參加國家及人數都大幅成長，突顯了移民執法領域的國際合作能量，期盼藉由國際交流將帶來更多的合作，也帶給民眾便利的服務。

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