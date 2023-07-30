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社會 社會焦點 保障人權

快訊／利用颱風夜偷3梅花鹿釀1死1重傷　2嫌1羈押1交保

▲颱風夜偷梅花鹿造成一死一重傷，潘嫌遭羈押 。（圖／資料照）

▲颱風夜偷梅花鹿造成一死一重傷，潘嫌遭羈押 。（圖／資料照）

記者陳崑福／高雄報導

利用杜蘇芮颱風來襲偷梅花鹿的潘姓及陳姓男子，恆春警方於29日逮獲後依竊盜、違反動物保護法等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方訊後認潘、陳兩嫌均涉犯刑法乘颱風災害之際攜帶凶器毀越安全設備竊盜、侵入土地、毀損，以及動物保護法之使動物遭受傷害致肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失等罪嫌重大，且有羈押原因及必要，乃向屏東地方法院聲請羈押禁見，經該法院於今(30)日裁定潘男羈押禁見、陳男2萬元交保。

▲颱風夜偷梅花鹿造成一死一重傷，潘嫌遭羈押 。（圖／資料照）

▲颱風夜偷梅花鹿造成一死一重傷，潘嫌遭羈押 。（圖／資料照）

潘嫌入侵園區徒手偷走3隻梅花鹿，其中一隻成鹿因為搬運不方便，竟被丟棄路邊，2隻小鹿則被帶走，以每隻1萬元賣出，警方根據監視系統，鎖定潘男(39歲)、陳男(29歲)兩人涉案，拘提到案，找回兩隻小鹿，其中一隻傷重死亡，另成年鹿有嚴重脫水精神不佳，無法自行站立無法正常採食，兩支後腳內側都有挫傷，生命跡象不佳等情況，預定31日送屏科大治療。

檢方表示，潘、陳兩嫌利用7月27日「杜蘇芮」颱風侵台期間，攜帶凶器毀越安全設備竊盜、侵入建築物附連圍繞之土地、毀損及騷擾、虐待、傷害動物等情事等行為。

經查潘、陳兩嫌共謀竊取鹿隻販售牟利，才利用颱風夜分別駕車至恆春鎮某鹿園，由潘男翻越進入園區並破壞鹿群柵欄鎖扣及鍊條，復持繩索綑綁公鹿1隻、小鹿2隻之四肢，將竊得鹿隻搬運至陳男小客車內。

惟公鹿體型過大不方便載運，潘男遂將公鹿棄置在鹿園之外，由陳男駕車載運小鹿2隻離去，共同尋找買家販售。嗣經鹿園員工於翌（28）日發覺公鹿遭捆綁四肢置於室外，且小鹿不知所蹤而報警處理。

檢方訊後並調查相關事證後，認兩人共同涉犯刑法第321條第1項第2、3、5款乘颱風災害之際攜帶凶器毀越安全設備竊盜罪、同法第306條侵入建築物附連圍繞之土地、同法第354條毀損罪、動物保護法第25條第1款之使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失等罪嫌重大，且有勾串及逃亡之虞，乃向法院聲請羈押禁見潘男獲准，陳男則經法院裁定具保2萬元。

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