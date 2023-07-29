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社會 社會焦點 保障人權

墾丁鹿園2幼鹿颱風夜被偷找到了！　恆春警釐清其中疑點追緝

▲▼屏東生態農場颱風天遭竊，成鹿太難搬，竊賊直接丟路邊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲成鹿帶不走，竊賊不顧4肢已遭綑綁，竟直接丟路旁水灘中；幸該鹿已遭園方救回，恢復狀況良好。（圖／業者提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮郭姓鎮經營的生態園區，於27日杜蘇芮風來襲，遭竊賊入侵以徒手抱走3隻梅花鹿，其中一隻成鹿因為搬運不方便，竟被丟棄路邊等死，2隻小鹿則被偷走；有人在臉書po文在路上撿到兩隻小鹿，警方會同失主於於28日中午前往指認，確認是園區被偷的小鹿，警方正在追查撿到者是如何撿到等狀況，進一步追查竊賊等人到案究辦。

▲竊賊利用颱風夜偷梅花鹿 。（圖／資料照）

▲竊賊利用颱風夜偷梅花鹿 。（圖／資料照）

屏東縣恆春鎮郭姓鎮經營的生態園區於27日杜蘇芮颱風來襲遭竊賊入侵行竊，竊賊選定3隻小鹿，其中兩隻小鹿綑綁後拋出牆外，第三頭疑因體型太大帶不走，竟棄置在地上風吹雨打，所幸園區人員發現及時搶救，但兩頭小鹿恐怕凶多吉少，懷疑有特定人士向竊嫌「訂購」，才進入園區偷小鹿。

員工發現一隻公鹿四肢遭綑綁負傷躺在地上，全區清點後，發現缺少兩隻小鹿，經調閱園區監視器發現竊賊徒手抱走兩隻小鹿，損失約40萬元；28日有人在臉書po文，指在滿州鄉撿到兩隻小鹿。

警方獲悉立即連絡失主前往這位撿到小鹿民眾家裡，確認該兩隻小鹿是該生態園區失竊的小鹿，健康狀況良好，由失主帶回家。恆春警方後續已在追查民眾撿到狀況等情形，深入追查其中疑點及竊賊、買家到案，依法究辦。

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