梅花鹿遭綁架傷勢曝光！成鹿丟水灘「斷腿重傷」　幼鹿1死1救回

▲遭丟路旁水灘的成鹿腿部骨折，雖被園方救回，但狀況不樂觀。（圖／業者提供）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣恆春有竊賊利用杜蘇芮颱風來襲，深夜潛入恆春鎮郭姓鎮民經營的生態園區，徒手抱走3隻梅花鹿，其中一隻成鹿因為搬運不方便，竟被丟棄路邊，2隻小鹿則被帶走，損失40萬元。雖然遭竊的2隻小鹿已經尋獲，但其中1隻返園後死亡；遭丟棄的成鹿也有骨折傷勢，情況不樂觀。

恆春警分局於27日接獲轄內郭姓鎮民報案，指其經營之生態園區有梅花鹿遭竊，警方到場後了解員工於早上發現一隻公鹿被捆綁四肢受傷躺在地上，清點鹿隻數量後發現缺少2隻小鹿，經調閱園區監視器發現有不明人士闖入，以徒手方式行竊抱走1隻成鹿、2隻小鹿，但事後發現成鹿體型太大、搬運不便，竟將不顧其腿部已遭膠帶綑綁，直接丟棄路邊，僅帶走2隻幼鹿，行徑十分冷血。

警方獲報後立即展開追查，赫然發現竊嫌是因為有人「下訂單」買鹿，才會潛入園區內行竊。警方也循線找到「下訂」男子，他坦承向嫌犯買鹿，但不知對方的鹿源竟是偷竊而來。目前警方已經鎖定嫌犯身分，正全力追緝中。

而遭丟棄路旁的成鹿、以及尋回的其中1隻幼鹿情況不太樂觀，小鹿28日下午回到園區後情況急轉直下，已經死亡；而遭丟棄水灘的成鹿則是腿部骨折，計畫31日送往屏科大急救，但成鹿狀況不佳，園方擔心可能撐不到送急救；而另外一隻獲救的小鹿則可以喝母奶，恢復狀況良好。

▼監視器拍下竊賊行竊過程。（圖／記者陳崑福翻攝）