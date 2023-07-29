快訊／「梅花鹿大盜」抓到了！颱風夜綁架害幼鹿失溫亡　2賊落網

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣恆春有竊賊利用杜蘇芮颱風來襲，深夜潛入恆春鎮郭姓鎮民經營的生態園區，徒手抱走3隻梅花鹿，其中一隻成鹿因為搬運不方便，竟被丟棄路邊，2隻小鹿則被帶走，損失40萬元。雖然遭竊的2隻小鹿已經尋獲，但其中1隻返園後因失溫而死亡；遭丟棄的成鹿也有骨折傷勢，情況不樂觀。稍早警方已經循線將嫌犯潘男(39歲)、陳男(29歲)2人逮捕，全案依竊盜罪嫌移送。

▲綁架梅花鹿，屏東2竊賊落網。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方27日接獲報案，生態園區向警方表示，園內一頭梅花鹿遭人捆綁後棄置地上，經清點後發現2頭小鹿遭竊。恆警獲報後立即前往現場勘察採證，檢視監視器發現竊嫌係於凌晨3時許潛入園區偷鹿後逃逸。

警方立即擴大調閱監視器鎖定犯嫌為潘姓及陳姓男子，循其逃逸方向積極查緝，27日正值杜蘇芮颱風最接近恆春半島之時，員警仍冒著強風驟雨四出調閱監視器，並循犯嫌逃逸路線尋找小鹿，於28日中午接獲民眾報稱恆春鎮山腳路發現遭遺棄小鹿2隻，經該園區指認確為遭竊之小鹿，但因淋雨有1隻小鹿出現失溫現象，園區認領後帶回照料，但仍不幸死亡。恆警於本(29)日持拘票將潘姓及陳姓主嫌拘提到案，全案詢後依竊盜罪嫌，移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。