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日本妹穿比基尼熱舞　「雙球上下狂晃」高清片瘋傳！144萬人看暈

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／日本美女大學生桑巴節）

▲momo身材超火辣。（圖／翻攝自YT／日本美女大學生桑巴節）

記者施怡妏／綜合報導

近來在YouTube有一則日本妹跳舞的影片被網友瘋傳，影片中的日本妹穿著貼滿鑽石的吊帶褲，裡面穿著閃亮亮的比基尼，婀娜多姿的身材若隱若現，背景音樂則是重新編曲的日文版「我只在乎你」，有網友在Dcard發問「這首是我只在乎你嗎？」結果留言全歪樓「好大的一首歌」，還有人神出日本妹的身分。

有網友在Dcard上發文，貼出一段1分29秒的影片，好奇問「這首是我只在乎你嗎？」只見影片中的正妹穿著吊帶褲，配上閃亮亮的鑲鑽比基尼，好身材藏不住，隨著音樂扭腰擺臀，渾圓胸型呼之欲出，還不時跟台下的粉絲互動，又可愛又性感的模樣，讓人眼睛大吃冰淇淋。

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG／momo_burlesque）

▲momo有著一雙水汪汪的大眼睛。（圖／翻攝自IG／momo_burlesque）

貼文一出，網友全歪樓，「看完才發現，沒開音樂」、「剛剛看了一個小時的影片，還是不懂原PO要表達什麼」、「音浪甚至強到我忘記開聲音了」、「你說什麼，這裡奶太大了，我聽不到」、「這首叫我只在乎奶」、「花1小時把整首看完了，你剛問什麼？」「你看這段會注意歌名？」「好晃的曲風」、「聽到一直晃呀晃，暈了」。

影片上傳YouTube至今2個月，已有144萬觀看次數，底下有網友神出本人，這是東京六本木非常知名的舞孃表演「Burlesque Tokyo」，而該名正妹是其中一名舞者「momo（ももちぬ）」，IG擁有27.8萬粉絲，有著一雙水汪汪的大眼睛，以及甜美的笑容，可愛的外表下，卻有著魔鬼一般的身材。

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