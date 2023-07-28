開唱前一天火力全開　柯文哲怒嗆民進黨一堆性騷、婚外情

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲29日將召開首場個人演唱會進行募款。針對民進黨批評仇女、猛攻北流與北藝等政績以及對前瞻計畫的辯駁，柯28日受訪怒嗆，「新潮流不倒台灣不會好，這是我的信仰」，還表示一個有一堆性騷擾、吃案、性侵、婚外情的政黨，「每天在講別人仇女，要不要自己回去先檢討一下？」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



針對前瞻計畫民進黨的辯駁，柯文哲說，民進黨每次都這樣，專門在台灣製造對立，一開始是外省人對本省人、現在是有錢人對窮人，再來是世代戰爭，再來是性別戰爭，「不要整天在台灣製造對立好不好？」

柯文哲說，昨天的影片已經講很清楚，台積電都已經在搶人了，政府又丟一大筆預算進去，問題是可以做的工程量就這麼多，現在又增加，結果發生什麼事？全部流標，不只是台北市的捷運局流標，桃園市的也流標，「所以政府做事還是要理性、務實、科學」。

柯文哲不滿表示，每次民進黨都開始塑造，像城市之間，台北天龍國跟其他城市的競爭，就算其它縣市也要分清楚哪一個先蓋哪一個後蓋，這一定有科學基礎的。前瞻計畫到現在執行率多少？反正下個會期會叫立委好好計算一遍

針對北藝、北流遭到質疑，且文化部、監察院出手，背後似乎都與新潮流有關，柯文哲直言，「新潮流不倒台灣不會好，這是我的信仰」，現在哪有民進黨？現在只剩下新潮流，民進黨還是30年前的民進黨嗎？根本不是，整個黨被新潮流綁架，不是這樣嗎？

而近來又被綠營質疑仇女？柯文哲反擊，那一個黨裡面一大堆性騷擾、吃案、性侵、婚外情的政黨，每天在講別人仇女，要不要自己回去先檢討一下？

另外，日前稱日本自民黨幹事長告知「台灣不可能加入CPTPP」，遭到自民黨參院幹事長世耕弘成駁斥「沒說過」，柯文哲說，「當然不會講不可能，政治人物一定會說困難，不會說不可能」。

柯文哲指出，重點是這樣，政府還是要誠實面對問題把問題講清楚，到底台灣什麼時候可以加入CPTPP？請民進黨政府明白的告訴人民，如果沒有辦法的話，應變方案是什麼？這才是要解決的，政府每天欺騙人民說什麼我們在申請，又是另外一個反攻大陸的案子。

柯文哲說，結論就是，政府要誠實面對問題，如果台灣在現階段沒辦法加入CPTPP，應變方案是什麼？這要解決，政府都不敢面對問題，每天弄一些旁邊無關的事情來干擾。