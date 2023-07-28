日神人學者分析民調：金小刀奏效　柯文哲因失言、女性支持下滑止步

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

7月各大總統民調出爐，皆呈現賴清德平盤、柯文哲下滑、侯友宜回升趨勢。多次精準預測大選結果的日本學者小笠原欣幸28日分析，賴的領先正在擴大、侯任命金溥聰的策略發揮作用，成功止跌回升，而柯頻繁失言、女性支持率遠低於男性，讓他在6月的上升力道停下腳步。

小笠原欣幸以菱傳媒民調、台灣民意基金會、美麗島民調、TVBS民調四家民調機構分析，他表示，從7月3位參選人的支持率趨勢和四間機構的平均值來看，賴清德穩定保持第一，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜的則開始止跌回穩。

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小笠原欣幸表示，賴清德的支持率幾乎沒有發生變化。這表示他已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯。然而更加審視後，會發現賴清德對於第二名的領先幅度從6月的4.6個百分點，擴大到7月的7.7個百分點，顯示選戰正往有利的方向推進。

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小笠原欣幸直言，柯文哲在6月的上升力道已停下腳步。若要分析的話，這可能與他的頻繁失言，以及女性選民的支持率遠低於男性有關。

小笠原欣幸指出，以TVBS的民調為例，柯文哲的整體支持率是32%，其中男性的支持率是37%，而女性卻只有28%，整整差距了9個百分點。柯文哲若要讓支持率重新回到上升趨勢，「失言」和「女性」將成為重要關鍵。

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對於藍營部分，小笠原欣幸指出，侯友宜從5月被國民黨徵召為參選人以來，經歷了兩個月的苦戰，終於開始止跌，也出現了一些回升的跡象。這可能源於他在6月任命金溥聰主責選戰辦公室的策略發揮作用。

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小笠原欣幸表示，被侯友宜任命為競選辦公室執行長的金溥聰（前國民黨秘書長）的主要工作是整頓國民黨內部的不一致。他對於黨內部分期待郭台銘或柯文哲的聲音，採取嚴厲壓制的態度。

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小笠原欣幸指出，雖然金溥聰的強力整頓引起了黨內不滿聲浪，但在國民黨已經正式提名了參選人，現任的立法委員、參選人或市議員等卻公然發出異音的情況，從海外的角度來看，這對一個政黨來說是很異常的情形。

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小笠原欣幸直言，如果金溥聰沒有對陣營內部進行整頓，國民黨現在可能已經分崩離析，政黨已經變得有體無魂。看來在金溥聰的手腕治下，似乎已經擺脫了這樣的危機。然而，能否就此反守為攻是極大課題。

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對於柯文哲的支持率，小笠原欣幸分析，儘管四間機構對於柯文哲的7月支持率平均值呈現微幅下降，但在TVBS的調查中，他的支持率仍然顯著偏高。在6月的民調中，他以33%的支持率位居第一，這次雖然下降到32%且落居第二，但與賴清德的差距僅1個百分點，屬於誤差範圍之內。TVBS的柯文哲支持率與其他機構顯然有所差異。

