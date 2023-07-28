幕後／綠操作仇恨、藍營造曖昧　柯文哲遭夾殺「民調跌聲量漲」

▲民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

距離2024年總統大選還有約6個月時間，民眾黨總統參選人柯文哲出乎意料的把民調拚上第2，且和國民黨提名的侯友宜有越拉越開的趨勢，所以柯營近期面對綠營大貼「仇恨標籤」追殺，至於藍營「操作曖昧」，喊藍白合，但據 了解，蔣市府開始檢視柯的市政成績單「助攻」。柯在多方夾攻下，確實在民調上，呈現下滑趨勢，但在聲量討論上，反而因綠營加強打擊力道而上漲。

民眾黨人士認為，現階段來看，柯文哲在中間選民部分仍算穩固，雖然有一些微量的移動，不外乎與近期民進黨加強進攻力道有關；但從民調來看，侯友宜的聲勢並未有顯著提升，代表有更多選民選擇不表態。

黨內人士也說，過去政論節目最愛討論侯友宜與國民黨內的分裂、郭台銘、藍白合作等，柯文哲較少會成為討論主題，但在716遊行之後，明顯可以觀察到討論焦點轉移到柯身上。這也讓柯呈現「民調跌、聲量漲」的狀況，但增加的聲量中有不少是屬於負面的。

另外，蔣市府近來也開始「扒糞」，把柯文哲過去指標政績拿出來重新檢視，找出行政流程上有疏失之處，重點打擊柯的施政成績單。讓柯營頭痛的是，這類手段藍綠都可以加入「打一把」，且難以預測會有什麼料被爆出，過去處理過程或許在法理上都合法，但若扣上「行政倫理」的大帽子，則會增加變數。

綠營操作仇恨、翻舊帳貼標籤 嚇跑柯文哲中間選民支持

柯營人士指出，民進黨會透過仇恨動員、貼標籤等方式，設法裂解柯文哲的人設，選戰操作就是刻意把柯文哲抹黑，甚至回過頭去挑柯過去發言的語病。政大演講就是很明顯的例子，有關「失言」的指責並非在演講結束後馬上發酵，而是過了一段時間後才被拿出來操作。

「這的確是有傷害。」柯營人士坦言，民進黨這樣的打法讓議題模糊化，沒有聚焦在議題討論上，而是用去脈絡化方式塑造柯文哲跟年輕族群不是站在一起的刻板印象。另外，柯屢次被討論、檢驗的性別議題，過去或許有失言，但現在已經有修正、改進、調整說法甚至是少講，但仍會被民進黨翻舊帳做人格攻擊。

民眾黨內人士也直言，單單是這樣的貼標籤戰法簡單易懂，過程中不需要太多的論述就能達到目的，且內容近乎是文革式的批判，塑造「支持柯文哲不光彩」的印象，嚇跑許多年輕人、中間選民，「當其他參選人無法提出具體政策主張，就讓大家認為柯文哲是不好的人，這不是政策論述，是人格層面的攻擊」。

▲柯文哲出席716凱道集會，也被對手陣營操作性別族群爭議。（圖／記者李毓康攝）



藍營操作曖昧 模糊柯文哲立場陷「恨藍、厭綠」都不討好窘境

至於國民黨方面，柯營人士直言，國民黨從過去侯友宜宣布參選到現在，整個藍營一直都沒有整合好，如此狀況下，便不斷拉柯文哲來加持大吃豆腐，營造藍白有望整合的討論。

但不可否認的，柯文哲目前確實有部分支持者是泛藍背景，這也讓柯陣營在文宣操作上進退兩難。柯營人士直言，沒辦法過分切割，反而讓藍營可以見縫插針、有空間操作，藉由柯文哲拉抬自己的方式，也模糊調民眾黨的選戰策略節奏。

「當柯文哲被定義成路線模糊，他的藍、綠支持者都會掉。」柯營人士強調，「中間力量」對柯而言不只是口號，更是貫穿民眾黨重要的選戰主軸，也是支持者之所以聚集的原因，態度一曖昧，支持度就會下滑，「日前討論到聯合政府，吳子嘉就問會跟柯建銘合作？這就會被放大，塑造對柯文哲的不信任，會讓『討厭綠』的選民跑掉」。

柯營人士強調，現階段已開創出第三勢力的路線與空間，主調應該拉回來，曖昧最容易被操作，只要一方存在曖昧的互動方式，整個輿論風向就很容易被導引，「政論節目很喜歡談藍白合，因為會覺得有戲，醞釀出一種情緒，認為在野勢力會對話、會談」。