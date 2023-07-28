柯文哲談藍白合像權位分配　聞郭台銘仍驚嚇：不曉得冷靜沒

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲29日將召開首場個人演唱會進行募款。針對國民黨仍有不少藍白合的聲音，柯28日受訪表示，合作總要有政策、價值、理念符合，都沒有討論，從頭到尾聽起來就很像權位的分配。至於是否會接郭台銘電話了？柯沉默了5秒後說，「我想想看，以前是驚魂未定，現在不曉得冷靜了沒」。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



針對松山信義區立委是否會支持徐巧芯？柯文哲說，這次區域立委策略，如果有自己提名的區域立委，當然沒有話講一定要支持自己提名的立委，「如果沒有的話，看哪些跟我們價值理念比較接近的支持，就這樣」。

柯文哲強調，關於藍白合他已經講了第N遍，總要有政策、價值、理念符合的，從來不討論政治價值理念，不然藍白合具體項目是什麼？就叫民眾黨全部不要選，還是乾脆叫民眾黨全部不要提名就好。

柯文哲說，理性、務實、科學，要跟人家合作要講出訴求是什麼，到現在藍白合有聽過什麼具體的方案或是辯論政策、核四怎麼弄，沒有啊，從頭到尾聽起來就很像權位的分配。

另外，關於郭台銘上午穿迷彩服拜廟，聽到三軍統帥還笑了？柯文哲說，「他不能笑嗎？」認為參選是每個人的權利，就算自己被影響到，「我可以說你不要選嗎？參政是每一個人的權利」；媒體追問，是否會接郭的電話？柯沉默了5秒後說，「我想想看，以前是驚魂未定，現在不曉得冷靜了沒」。