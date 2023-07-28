柯文哲批批前瞻變「錢沾」！　鄭文燦：無同理心只想貶低其他縣市

記者沈繼昌／桃園報導

行政院副院長鄭文燦今（28）日上午出席桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮，針對媒體提問，前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲在臉書批評前瞻計畫、軌道建設，認為是中央政府大撒幣時指出，柯文哲對台北市以外其他縣市非常陌生，也沒有同理心，不曉得別人的努力，只想貶抑其他縣市。

▲民眾黨主席柯文哲在臉書批評前瞻計畫、軌道建設是中央政府大撒幣；行政院副院長鄭文燦今天受訪指出，柯文哲對北市以外其他縣市非常陌生，沒有同理心，只想貶低其他縣市。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦今天上午在桃園市長張善政等人陪同下出席這項開工儀式，會前媒體提問柯文哲昨天在臉書批評前瞻計畫、軌道建設，認為是中央政府大撒幣，且造成地方債台高築，且鄭文燦當桃園市長任內，包括前瞻等重大施政計畫有150案，未來5年桃園市政府要籌編新台幣1,716億，對桃園財政產生沉重壓力。

鄭文燦表示，柯文哲對台北市以外其他縣市非常陌生，也沒有同理心，不曉得別人的努力，只想貶抑其他縣市；桃園市在他8年市長任內負債成長非常有限，從262億元成長到328億元，人口則是從205萬成長到230萬，正值轉型、需要建設時期，而在他8年市長任期中，中央政府對台北市的財政挹注超過桃園市2,300億，也遠勝於其他直轄市，這部分都可以攤在陽光下。

鄭文燦認為，前瞻計畫中，目前已完工的軌道建設有新北市的安坑線、淡海第一期，其他像新北市的萬大線、南環、北環都還沒有完工，桃園的綠線也還在建設中，其他各都納入前瞻計畫的軌道建設當然也還在推動。大型的建設需要時間，這是特別預算成立的原因，桃園市核定辦理1億元以上的重大施政計畫，包括前瞻基礎建設計畫在內共有150案，扣除中央補助款外，未來5年共需要1,716億元。

鄭文燦強調，地方政府自償性經費，都不需要編入公務預算，桃園市政府150案自償性財源約1,208億元，在計劃核定時都已經確認。桃園市政府5年共須編列重大建設509億元，平均1年102億元，約占桃園市總預算規模1,400億元的7%。柯文哲應該知道，自償性的財源，這是不用編列預算的，一般是用基金來處理，台北市跟其他縣市的標準也是一樣，我想他對於各個縣市不瞭解，也沒有同理心，台北市得到中央的挹注遠遠超過桃園市，8年就多了2,300億，高過其他各都跟各直轄市，這部分是可以攤在陽光下。