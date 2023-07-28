快訊／不曾怨「國民黨看我嘸」　郭台銘已發律師函要求媒體更正

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對聯合報於今（28日）以「郭台銘曾怨『國民黨看我嘸』」標題刊登的報導，郭台銘辦公室表示，稍早永齡基金會創辦人郭台銘，已經委由律師發送律師函，要求聯合報針對虛假報導內容立即更正。

郭台銘辦公室也澄清，郭台銘與民進黨2024總統參選人賴清德僅在今年5/30於金門會面，也未曾與屏東縣前縣長潘孟安有過聯繫，更不曾說過「國民黨看我嘸」。此外，立法院前院長王金平從未託人向郭台銘轉達以「關公精神」勸退等言論。