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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員批柯文哲演唱會「假開唱真募款」　赴監院檢舉違反政治獻金法

▲▼民進黨議員前往監院遞函檢舉柯文哲。（圖／記者陳泰宇攝）

▲民進黨議員前往監院遞函檢舉柯文哲。（圖／實習記者陳泰宇攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲29日將舉辦「KP SHOW」演唱會，除了一張門票8千8引起熱議外，柯日前受訪時直言是為了募款，更引發違反政治獻金法之嫌。議員林延鳳、顏若芳、基隆立委參選人鄭文婷28日至監察院遞函檢舉，並批評，柯文哲陣營公然挑戰《政治獻金法》相關規定，一個總統參選人遵守法律這麼難嗎？

林延鳳表示，這就是一個假開唱、真募款活動，以規避政治獻金法規範，柯文哲7月5日受訪說是為了要募款、9日也在直播說是假裝辦演唱會，要讓大家看政績、柯文哲辦公室更明確指出不保證沒政治色彩。

林延鳳指出，但在政治獻金法第二條第一款規定，如果如柯文哲所說這是造勢活動，就應該納入政治獻金法申報，相較一些大明星演唱會，門票八千八更是不相當對價給付，都應該納入申報程序，柯文哲竟狡辯說這叫商業活動，明顯就是一個總統候選人要破壞法治。

顏若芳質疑，明天柯文哲這場「商業演唱會」真的是商業演唱會嗎？如果真的，柯文哲去年卸任就可以辦一場、明年也可以舉辦，為何偏偏在今年？因為他自己就講現在準備參選中華民國總統，開第一場售票演唱會。

顏若芳指出，柯文哲就是為了參選總統辦了這場活動，這就是一場政治活動，門票收入當然要按照政治獻金法做申報，台灣法律規範可以監督申報、募款來源，法律也明定外國人不能捐款給候選人，但柯文哲除了現場八千八還有線上收看五百元，且線上收看不是只有台灣，世界各國都可以捐款，柯文哲可以確保都是台灣人所捐的嗎？

顏若芳指出，柯文哲要辦演唱會卻規避政治獻金申報，他到底在害怕什麼？是有什麼募款跟資金來源沒辦法公開嗎？是不是用演唱會方式規避不法？

顏若芳直言，民進黨也有政治人物辦演唱會，但她是公開申報政治獻金，民進黨這樣做、為什麼柯文哲不行？總統參選人遵守法律這麼困難嗎？請柯文哲必須做政治獻金申報，這樣台灣民眾才可以監督也符合你講的公開透明，如果連政治獻金法都要規避，何來公開透明？

鄭文婷表示，政治獻金法很清楚規定外國人不能提供政治獻金，如果他們提供給參選人政治獻金，必須要返還或是繳庫，而該活動售票平台並未排除國外或中港澳人士購票，只要通過手機認證，哪怕持有的是中國手機，只要收得到簡訊，都可以購票線上或實體參加，此舉顯然違反〈政治獻金法〉第7條第1項第7、8、9款之禁止規定，

鄭文婷指出，收受政治獻金參選人必須交代從何而來，柯文哲既然想坐大位，就要先從遵守法治做起，不能說這是演唱會，只要繳娛樂稅就好，更重要是政治獻金法規範。今天來到監察院就是要來舉發此事，按照政治獻金法22款規定 參選人必須清楚交代來源跟支出方向，否則會受處罰，甚至有刑事責任。

▲▼民進黨議員前往監院遞函檢舉柯文哲。（圖／記者陳泰宇攝）

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