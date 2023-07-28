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高雄狂風肆虐「整排鐵皮屋板掀翻」狠砸車輛！鐵捲門被吹到路中央

▲▼杜蘇芮狂風暴雨橫掃！高雄38291戶大停電，多處電桿被吹倒，台電派員緊急搶修中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台電派員緊急搶修中。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者施怡妏／綜合報導

因杜蘇芮颱風影響，高雄市今（28）日清晨5點50分緊急宣布全日停班停課，許多網友在分享高雄晚上的災情，路上的大樹都倒了，還有人分享停車場的畫面，可以看到搭建的鐵皮遮擋塊，被風吹得散落一地，甚至直接砸在車上，也有不少人抱怨「停電熱到不行」。

雖然27日晚上市長陳其邁宣布隔日正常上班上課，但入夜之後，杜蘇芮威力漸大，狂風大雨肆虐高雄，PTT高雄版上有許多網友分享災情，「現在前鎮外面風雨變大了，跟早上下午情況不一樣，說變就變」、「鼓山區有感，風雨都變強了」、「鼓山門窗開始搖擺了」。

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網友貼出一張停車場的照片，遮陽的鐵皮散落一地，現場亂七八糟，最崩潰的是，鐵皮塊直接砸在車上，還有網友貼出戶外照片，許多路段的路樹倒塌，橫躺在馬路上，電線桿也被風吹倒，造成高雄地區多處停電。

對此，網友留言指出，「剛剛突然刮了一陣狂風，一堆東西墜落聲」、「停電了是要怎麼睡」、「剛才外面有巨響，好像有東西掉下去」、「剛風大到我浴室的臉盆砸下來」、「風已經大到有點不能開窗戶了，看樣子交響樂前奏來了」、「美術館剛剛一陣超大的風，一堆花盆下去了」、「高鐵附近大樓側風已經吹倒一堆路擋」、「三民區風很大，剛剛被停車場業主叫去移車，因為遮陽棚子快被吹垮了」、「路邊車輛警報器狂響」、「光明路現在超刺激的，還有路邊工廠的鐵捲門直接整條吹到路中間擋路」、「我家隔壁的鐵皮已經飛一塊了」。

杜蘇芮颱風重創高雄地區，已陸續造成停電災情，截至今（28）日上午9點，高雄目前仍有38291戶停電中。台電表示，主要停電區域集中在岡山、楠梓、梓官、彌陀等地區，由於風勢一度達十級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，待搶修人員儘速完成修復。

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