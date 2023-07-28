杜蘇芮襲台！雲林12鄉鎮出現零星停電　3萬7071戶受影響

▲杜蘇芮颱風影響雲林多鄉鎮傳出停電情況，台電人員積極搶修中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受杜蘇芮颱風影響，雲林縣政府今（28）日依據中央氣象局7點15分發布的陸上強風特報，為保障鄉親安全，緊急宣布麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮，停班課。截自中午12時颱風造成12鄉鎮有停電情況，雲林縣目前停電數為1萬4983戶。

杜蘇芮颱風侵襲，雲林沿海鄉鎮地區風勢強勁，截至中午12時口湖鄉目前停電數3110戶、麥寮鄉2904戶、東勢鄉2180戶、口湖鄉2095戶、水林鄉2006戶、褒忠鄉1282戶、台西鄉936戶、崙背鄉323戶、北港鎮122戶、元長鄉122戶，另虎尾鎮、莿桐鄉、斗南鎮、斗六市零星停電情況已修復，台電雲林區營業處經動員115餘位工程人員、出動工程車27輛、昇空車29輛及吊臂車12輛，持續全力進行電力修復，曾經停電戶累計37071戶。

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台電雲林區營業處說明，搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒，如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給雲林民眾使用((雲林)區處停電通報電話05-5322032)。

▲雲林現截至中午12時停電情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）