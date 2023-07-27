杜蘇芮前夕「帝爺公蛇」現身　民俗專家示警：這2個月要注意

記者游瓊華／台中報導

南投縣名間鄉天受宮在每年端午節前後，俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇都會現身，但今年卻遲到近1個月，「靈蛇」在杜蘇芮颱風襲台的前一日、26日終於出現，雖然廟方和信眾都欣喜萬分，不過民俗專家憂心，此表示有大事情要發生，提醒大家在今年的農曆7月、8月沖太歲和農曆11月刑太歲都要特別小心。

▲松柏嶺天受宮「靈蛇」連續44年現身，不過民俗專家認為，恐有大事發生。（圖／天受宮主委陳政雄提供）



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民俗專家楊登嵙表示，玄天上帝腳踏龜跟蛇，蛇與龜就是帝爺公的部將，每年都會有蛇回來廟裡做參拜的動作，其實就像是部將回來看主神，而蛇又頗具靈性，所以不會傷人。此一現象已維持43年之久，但今年端午節卻沒有出現，延後一個月，近日才現身「天受宮」，表示有大事情要發生。

▲民俗專家楊登嵙提醒在今年的農曆7月、8月沖太歲和農曆11月刑太歲要特別小心。（圖／資料照片）

楊登嵙表示，端午節當天，圓山飯店發生天花板倒塌事故，百年金龍的頭被砸斷；台南首邑城隍爺罕見在巡爐下，當晚特別提前示警眾人，農曆7月要留意「火和電」2件事。

近日「天受宮」廟方正在準備防颱，意外發現「帝爺公蛇」就在供桌底下，蛇身長約200公分，讓廟方又驚又喜，帝爺公蛇現身的紀錄也延長到了44年。「帝爺公蛇」延後一個月，近日又現身「天受宮」，表示由於大家的警惕注意，可讓災害降到最低。

楊登嵙也特別提醒，北中南的神明、靈獸近期都有異象，表示有大事發生。尤其在今年的農曆7月、8月沖太歲和農曆11月刑太歲要特別小心。