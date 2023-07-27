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鄭家純酸「單身要買失能險」　陳沂揪總統團購：小孩不是看護

記者黃翊婷／綜合報導

知名實況主、BYG 戰隊老闆丁特因為質疑副總統賴清德財產只有250萬元，掀起爭議，他25日已發文道歉。不過，「雞排妹」鄭家純近日在臉書發文評論丁特，還吐槽民眾黨總統參選人柯文哲的粉絲，「柯粉自豪單身是能耐」、「單身一輩子記得買失能險」；網紅陳沂26日晚間發文反酸，聲稱要找總統蔡英文一起團購，「我跟總統一樣，我們可以一起團購失能險。」

▲陳沂開告酸她「請假不敢來」，鄭家純邪惡視角倒D奶：無心應戰。（圖／翻攝自Facebook／陳沂、鄭家純）

▲陳沂（左）發文反酸鄭家純（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／陳沂、鄭家純）

鄭家純近日在臉書發文批評丁特，「富養一個小孩差不多1000萬，如果一個人願意花1000萬在遊戲，也不願意養自己製造的小孩，那就是射後不理的俗辣。」結果引發部分網友不滿，她不僅自嘲該篇貼文是「噁男試紙」，還截圖網友留言一一回覆，甚至吐槽柯粉，包含「柯粉都處男嗎」、「柯粉自豪單身是能耐」等等。

鄭家純酸柯粉「單身要買失能險」，陳沂揪總統團購。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純、陳沂）

▲鄭家純留言要柯粉「單身一輩子記得買失能險」。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

其中一張截圖中，鄭家純直指，年輕女柯粉只要了解柯文哲的過去就會清醒，引來一名網友留言反問，「妳現在代表女生了啊？」她則回答，「單身一輩子記得買失能險」。

鄭家純酸柯粉「單身要買失能險」，陳沂揪總統團購。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純、陳沂）

▲陳沂發文聲稱要和蔡英文一起團購失能險。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

網紅陳沂26日晚間在臉書發文表示，鄭家純之前也一直攻擊她沒有結婚、沒有生小孩，「想想我們偉大的（空一格）蔡英文總統，跟我一樣活得那麼可悲，就覺得沒什麼了。我跟總統一樣，我們可以一起團購失能險。」

有網友好奇提問，單身的人也會為自己做打算，的確可以購買失能險，不懂為什麼會被扭曲意思。陳沂則回答，「就算結婚生小孩也一樣需要失能險，小孩不是你的看護，每個人都要把自己顧好。」

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