北市稱修SOP防「北流案」再發生　黃瀞瑩批法務局內部沒定調

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

北流1.9億欠款爭議持續延燒，北市府發言人殷瑋26日質疑，不能嘴巴上說重視SOP，但是SOP本身有問題的部分卻不檢討，未來不管訴訟還是調解，只要標的金額在1000萬以上，就要來諮會法務局。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩回擊，殷瑋對外號稱法務局要修正SOP，結果她向法務局詢問細節，內部根本沒有定調。

針對殷瑋26日談及北流言論，黃瀞瑩26日回應，相關程序與時程柯團隊都已經對外做說明，蔣市府也研議用市府經費先行墊付，相較之下，殷瑋對外號稱法務局要修正SOP，本辦公室進一步向法務局詢問細節，相關人士也說不清楚，內部根本沒有定調。

黃瀞瑩提及，自己殷切期望，善於撰寫長篇論述、被蔣市長賦予「市府、媒體、市民」溝通重責的殷瑋，一定能發揮所長，先解決內部橫向意見分歧後，再與台北市議會各黨團議員進行溝通與說明，「殷發言人的作文及論述能力優良，相信也能促進台北市政府與文化部之間的溝通，盡快向文化部爭取經費，別讓問題因為政治變得更複雜。」

▲台北市政府發言人殷瑋。（資料圖／記者袁茵攝）

殷瑋26日上午於文山區里長座談會時，針對柯文哲錄製北流影片稱「我蓋我負責」做回應，殷瑋表示，如果拍影片就能夠解決問題的話，很多問題早就解決了，北市府努力在這邊來面對問題、解決問題，這是市府一貫的態度，而柯文哲這邊都在拍影片，「民眾心裡的觀感，我想會很清楚。」

殷瑋提及，蔣市府很努力地在回頭看，在SOP上有無需要去修正的地方，「不能夠嘴巴上說重視SOP，但是SOP本身有問題的部分，卻不來檢討。」因此法務局25日市政會議當中，在臨時動議時提案，希望能夠在日後，不管是訴訟還是調解，只要標的金額在一千萬以上，就要來諮會法務局，讓法務局能夠從一開始就有機會透過專業角度，提供專業的法律意見，做好案件的控管，讓相關的案子不要再發生。

殷瑋指出，過去在柯文哲任內所訂定的所謂的SOP跟制度，規定只要是調解案件，不管它的總金額有多少，只要沒有特定的條件觸發的話，都不用先這麼做，「我想這個是我們努力去精進的部分，也希望能夠去改變過去的作法，進一步能夠預防相關的問題產生。」

最後，殷瑋稱，柯文哲有柯前市長的高度，不是只有柯主席或者是總統參選人而已，還是台北市前任的大家長，這個高度應該跟蔣市府站在一致的立場，想辦法來跟文化部、中央有機會來爭取，而不是說一直把責任推給現在執政、想辦法去解決問題的人。