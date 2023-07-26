保姆一家人被害慘！　鳳梨臉書被灌爆：出來道歉

記者邱晟軒／綜合報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒，遭保姆虐待致死，全案被好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露才曝光，不料全案卻在今（26日）大逆轉，檢方調查發現，彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡。對於案情逆轉，擁有破百萬追蹤的鳳梨臉書粉絲團火速被灌爆，大批網友要他出面道歉「保姆一家人被你害慘了！」

回顧該起案情發展，2021年10月，彫博將女嬰託付給有合格執照的蔡姓保姆照料，但對方才照顧短短2天，孩子就突然因頭部重創身亡。彫博透過好友網紅鳳梨發聲，全案才受到社會關注。

當時在鳳梨的推波助瀾下，整起事件立即在網路上延燒，有網友為了要替死去的女嬰伸張公道，跑到保姆住家門口，撒放冥紙並丟擲雞蛋，保姆與其丈夫夫背負著虐童的壓力，到女嬰靈堂前下跪。

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▲保姆當時在丈夫陪同下進靈堂跪著道歉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

然而，保姆堅稱自己沒有虐嬰，堅持女嬰是因為自己摔倒撞到頭部導致不幸發生。此後，彫博更採取更激烈的方式，親自找人對保姆動用私刑，狠甩對方巴掌，甚至推踹在地。所幸，經過橋頭地檢署2年的調查，真相水落石出，終於還給保姆清白。

對於案情大逆轉，當初為友出頭的鳳梨，如今也被大批眾人炎上，大批網友紛紛湧進其臉書留言痛批「你會開記者會向保姆道歉嗎？」、「所以要面對那個被誣陷的保姆了嗎？」、「你之前幫朋友女兒死掉打抱不平，結果是朋友自己吸毒害死女兒，出來道歉」、「要不要去保姆家下跪道歉拍影片賺流量，或是賺流量賠償保姆？」、「保姆一家人被你害慘了」、「還好保姆堅強活著等待奇蹟這天」、「台灣人最可憐的地方是這種人還有一百多萬追蹤」。

▲鳳梨臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

根據檢方最新調查，1月14日採檢生父雕博頭髮（最長3公分）送驗後，檢出K他命反應，回推2個月內有施用情勢，據此斷定女嬰應該是在家中吸入K他命毒煙而導致不幸身亡。



全案偵查終結，檢方還給蔡姓保姆清白，而當時口口聲聲說要替女兒討公道的父親，如今卻成了調查重點，彫博涉嫌過失致死及使未成年者施用毒品等罪行，檢方將另行進行相關案件的調查並準備起訴。