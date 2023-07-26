黃珊珊緩頰柯文哲「厭女」　他酸：像霸凌者家長說「我的小孩很乖」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲過往部分言論被質疑「厭女」，柯文哲競選總幹事黃珊珊則認為，柯文哲重用女性局處首長，他絕對不是仇女。民進黨立委洪申翰26日表示，小時候一定遇過習慣欺負小朋友的同學，家長卻說「我的小寶很乖啊，怎麼可能會欺負同學」立委范雲表示，柯的發言顯見，女人從來不可能成為與他平等、共同決策的對象。這種品行黃珊珊還得幫忙說他「純真」。

洪申翰形容，小時候一定遇過有一種同學，他在學校習慣欺負其他的小朋友，但每次他的家長被學校叫到學務處，都一臉驚訝的說：「我的小寶在家很乖啊，他怎麼可能會欺負同學，他哪有動機欺負小朋友？他在家都會幫忙倒垃圾耶！」

洪申翰直言，這幾天柯團隊的女性幹部跟民眾黨，不斷發文跟拍影片，想要幫柯文哲洗白「仇女」印象，最強烈的既視感。柯文哲歧視女性還需要什麼動機？這就是他「柯在心底的DNA」。

范雲表示，黃珊珊大概沒有讀過任何「厭女文化」的論述，黃珊珊說柯文哲重用某些女性；當然啊，厭女的人也是會重用女性啊。在「性別打結」一書中，當Allan Johnson解釋厭女文化下，女人扮演什麼角色時，他說的很清楚：「異性戀男人被鼓勵利用女人做為成功的標記。」

范雲指出，柯文哲當然要重用女人啊，越多女人幫他做事，包括幫他梳頭，就越彰顯他的成功，「厭女」者的定義非常清楚，性別研究共同指出的就是：將女人「客體化、他者化」，貶抑女人，以此證明自己的存在價值與優越性。更重要的是，合理化所有對於女人的指責、規訓、壓迫與侵害。

范雲直言，柯文哲會說「婦產科只剩下一個洞」、「不想在女人大腿當中討生活」，這就是把女人客體化。然後，柯文哲也會說「一個國家30歲未婚女性佔30%，會造成國家不安定、更會有國安危機」，更說「台北市進口了30萬的外籍新娘」，這是把女人他者化。

范雲指出，在這些言論中，柯文哲不僅讓女人感覺被排除，成了他做爲男性評論的他者與客體，他還總是以一種「指導」的角色出現，因為他會彰顯自己跟女人是不同物種，他對女人的那些特質是蔑視的。

范雲舉例，柯文哲直言「台灣有些女性同胞會直接上街嚇人」。他以一種高於女人的姿態，評論、指導女人，不要沒化妝就上街。正如日本性別研究學者荻野美穗所說：「排除是一種共同行為。」請大家自己看看，在民眾黨的決策裡，女人的角色、意見，真的有平等被對待嗎？

范雲表示，柯文哲以雍正皇帝自喻、奉蔣經國為典範、更以毛澤東為師，從他的人生導師之列，就可以很清楚的看出，女人從來不可能成為與他平等、共同決策的對象。柯文哲蔑視女人，又需要利用女人來墊高自己。這種品行，黃珊珊還得幫忙說他「純真」。