北流1.9億誰買單？許淑華曬關鍵10張公文批：柯文哲爛帳再+1

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

北流1.9億欠款爭議持續延燒，民進黨台北市議員許淑華25日在臉書披露10張公文，她表示，北市府送文化部要1.9億的函文及歷程中的調解紀錄顯示，經過八次調解都未通知文化部參與，直到最後要付1.9億了才通知文化部，痛批前台北市長柯文哲卸任後，想將責任推給文化部跟現任台北市長蔣萬安。

許淑華直言，北流1.9億的問題很簡單，文化部同意撥給柯文哲任內的北市府蓋北流的預算上限就只有60億，60億預算之外的1.9億追加款就是柯市府要負責的。她批評，柯文哲不斷地把簡單的問題複雜化，指責文化部公文往來拖延時間，指責蔣萬安不應編列預算，應用第二預備金付錢，就是卸任後想將責任推給文化部跟蔣萬安。

許淑華曬出公文指出，「北市府調解過程八次都沒有通知文化部」，這些是北市府送文化部要1.9億的函文及歷程中的調解紀錄，值得關注的是，整個調解過程中，北市府從未通知文化部參與開會調解，直到最後要付1.9億了才通知文化部。

對此，許淑華舉例，「試想，如果你找包商幫忙蓋房子，談好你最多就只能出60億，過程中包商自行追加預算，都沒有通知你，最後房子蓋好才送62億的帳單來，你收到帳單會馬上付錢？還是你會花時間去釐清哪些錢是你該付的？多的錢是誰的責任？誰要為此負責付錢？」，她強調，這些都是必須去釐清的，特別當掌管的是公家預算，動支科目都有一定限制，更必須嚴加審查，不是一句「用二備金付錢」就能解決的。

許淑華表示，柯文哲有時間拍影片稱讚自己「了不起負責」，卻沒時間跟大家解釋，為什麼「負責」的柯市長，在任時只負責把帳單傳給文化部，就要文化部多付1.9億？也難怪文化部要花那麼長的時間去釐清相關爭議款項的項目、原因及責任歸屬，也不斷提醒台北市當初談好的統包價格就是60億，「這並不是延宕，是替納稅人嚴格把關。」

許淑華也向柯文哲喊話，「柯文哲市長，負責任不是拍拍影片，嘴巴上說說就可以了」，平常說自己最認真最負責的人，真正要負責時，又變成「你負責我買單」，是最令人看不起的。她質疑，又想要北流開唱當政績，又罵北流都是太監，又不願意在任內結清1.9億追加款，這就是柯市長負責任的表現？

許淑華最後表示，除去這些推卸責任的政治口水，市民最在意的是，把財政紀律掛在嘴邊的柯市長，為何不在任內編列預算付清北流的1.9億，替台北市民省下每月80萬的利息？

▼台北市議員許淑華在臉書披露10張公文截圖，批前台北市長柯文哲把北流爛攤丟給文化部跟蔣萬安。